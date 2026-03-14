Atalanta, Percassi: «El Bayern fue un tropiezo. ¿El Inter? Será difícil sacarles puntos»

Luca Percassi, director general del Atalanta, ha hablado con DAZN antes del partido en San Siro contra el Inter:

SOBRE EL BAYERN DE MÚNICH - «Nos hemos ganado en el campo el pase a los octavos de final de la Champions. A pesar de haber jugado contra uno de los equipos más fuertes del mundo, no hemos dado lo mejor de nosotros por una serie de motivos, pero la respuesta del público demuestra que hemos alcanzado el objetivo y estamos orgullosos de ello».

SOBRE EL ADN DEL ATALANTA - «En nuestro interior somos conscientes de lo que hemos hecho hasta ahora y de los objetivos alcanzados; debemos seguir mejorando».

SOBRE EL INTER - «El Bayern ha sido un tropiezo que nos debe hacer reflexionar; el Inter es líder de la clasificación y jugamos en un estadio precioso. Es difícil llevarse puntos de aquí; si no nos quedamos con remordimientos, estaremos contentos».