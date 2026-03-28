El debut de Marco Palestra con la selección nacional se venía anunciando desde hacía tiempo: es el mejor joven italiano de esta temporada; para algunos, el mejor extremo de la Serie A 2025/26; y hay quien sostiene que se ha situado entre los mejores de Europa. Una temporada de ensueño para el extremo nacido en 2005, propiedad del Atalanta y cedido (sin opción de compra) al Cagliari hasta el próximo mes de junio, que debutó con la camiseta de Italia en la victoria por 2-0 contra Irlanda del Norte, entrando en los últimos minutos del partido en sustitución de Politano. Otro, enésimo talento surgido de la cantera del Atalanta. Esa etiqueta nerazzurra es sinónimo de calidad para los jóvenes que alzan el vuelo desde Bérgamo; y mientras Palestra continúa su trayectoria de crecimiento, en Zingonia ya llevan tiempo trabajando para sacar a la luz nuevas joyas.
Traducido por
Atalanta: la era posterior a Palestra ya ha comenzado: quiénes son los nuevos talentos, desde Vavassori hasta Steffanoni
FEDERICO STEFFANONI (centrocampista nacido en 2008)
Tras comenzar la temporada en el equipo juvenil, se incorporó al equipo sub-23 de Bocchetti; en la Serie C se está ganando un puesto de titular gracias, entre otras cosas, a su versatilidad: ha jugado por la derecha, por la izquierda, como centrocampista central e incluso como mediapunta, adaptándose a cualquier tipo de sistema, tanto con un lateral detrás como subiendo y bajando por toda la banda. Quienes lo conocen bien dicen que la seguridad con la que juega el balón es una de sus principales cualidades, a pesar de que solo tiene 17 años.
DOMINIC VAVASSORI (Delantero, nacido en 2005)
Probablemente sea el jugador más preparado para dar el salto al primer equipo. Pila fundamental del Sub-23, ya ha sido suplente en algunas ocasiones con el primer equipo, tanto en la Serie A como en la Liga de Campeones, y Palladino lo viene observando desde que llegó. Con doble nacionalidad italiana y brasileña por los orígenes de su padre Luciano (nacido en Brasil y adoptado por una familia de Bérgamo), Vavassori puede jugar en cualquier posición desde la línea de tres cuartos hacia arriba. Posee una gran técnica y un excelente sentido de la oportunidad; cuando se enfrenta a un rival, se desmarca nueve de cada diez veces.
NICOLO' BALDO (Delantero, nacido en 2006)
Se encuentra entre los cinco máximos goleadores de la liga Primavera, con un promedio de más de un gol cada dos partidos, lo que deja claro que este chico vive para marcar. Y no solo eso: Baldo sabe proteger bien el balón para ayudar a subir al equipo y destaca en el juego de cabeza; si es necesario, también puede abrirse por la izquierda en un tridente ofensivo (jugando con el pie contrario). Este año también ha marcado su primer gol en la Youth League (contra el Eintracht de Fráncfort) y ha disputado varios partidos como capitán. Considerado uno de los mejores jóvenes de la cantera, algunos clubes extranjeros ya han venido a Italia para seguirlo de cerca.
DANIEL CURCIO (Delantero, nacido en 2008)
Bajando de categoría, aquí está el mejor jugador del equipo sub-18 del Atalanta. Nacido en Tradate (Varese), también tiene pasaporte español por el origen de su madre y, por ahora, ha optado por jugar con las Furie Rosse; internacional sub-16, en Italia ya ha ganado dos ligas sub-14 y sub-15 con el Inter (donde ha marcado más de 40 goles) y llegó a Bérgamo este verano procedente del Girona. Delantero ambidiestro y con buen remate a puerta, la velocidad es una de sus mejores cualidades.
MATTIA SONZOGNI (Portero, nacido en 2009)
Cumplió dieciséis años el pasado mes de julio y este año está alternando entre la categoría Sub-17 y la Sub-18, jugando siempre por debajo de su edad. Empezó en el Milan junto a su hermano Luca (portero nacido en 2004, ahora en la Serie C con el Ospitaletto), pero llegó a Bérgamo muy joven y este año también ha disputado sus primeros partidos en la Youth League contra el PSG y el Chelsea. Es un portero de 191 cm, lo que le permite cubrir bien la portería; en las distintas competiciones juveniles ha parado varios penaltis decisivos y también destaca por su juego de pies y su visión de juego: algunos goles han surgido directamente de sus saques de puerta.