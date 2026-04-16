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«Así se ganan los partidos»: Ryan Yates, el maestro de las artes oscuras del Nottingham Forest, recibe el reconocimiento del ex capitán de los Reds, Henri Lansbury
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Yates está viviendo el sueño de todo aficionado del Forest.
Yates, canterano del City Ground con más de 260 partidos, no solo provoca; su energía, compromiso y algunos goles lo convierten en el último sobreviviente del Forest que ascendió en 2022.
Como héroe de la cantera, ha asumido más responsabilidad con el tiempo: este afable jugador de 28 años se ha convertido en la imagen pública del equipo de sus sueños. Yates vive el sueño de la afición y hará lo que sea —aunque a veces implique saltarse las reglas— para hacer sonreír a los seguidores del Forest y fruncir el ceño a los rivales.
Por qué es bueno que Yates saque de quicio a sus rivales
Al ex capitán de los Reds, Lansbury, no le preocupa ese enfoque. El exinternacional sub-21 de Inglaterra —que apoya la campaña «Check Your Bally’s», destinada a recaudar fondos para el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Testículo durante la próxima jornada de la Premier League— respondió a GOAL, cuando se le preguntó si las cualidades de Yates son fundamentales para la causa del Forest: «Sin duda, esa es una de las cosas principales. A mí también me gustaba, no tanto las simulaciones descaradas, sino desestabilizar al rival.
Eso te hace ganar partidos, porque cuando logras frustrar a uno o dos rivales, se salen del juego y eso ayuda mucho, más aún en la Premier.
«Me encanta ver jugar a Yatesy y me alegra que sea el capitán. Cuando se pone el brazalete, lidera con el ejemplo: entra fuerte a los tackles, trabaja duro y hace bien lo básico, y eso es fantástico de ver».
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Lansbury da a conocer una importante campaña
Lansbury seguirá con interés los próximos partidos de la Europa League y la Premier League en los que Yates jugará con el Forest ante Oporto y Burnley. En el duelo contra el Burnley, Lansbury promoverá una causa muy importante.
Al explicar la campaña «Check Your Bally’s», Lansbury dijo: «Bally’s y Oddballs se han unido. En 2016 me hice pruebas de cáncer, y que tomen el campo del Forest es un gran gesto.
«Mi papel es ayudar a concienciar y recaudar fondos. Si una sola persona se hace las pruebas a tiempo y eso le salva la vida, las posibilidades de recuperación son mucho mayores que si se espera».
Estrellas de la cantera: los jugadores más destacados del Forest
Lansbury, que se retiró en 2023 a los 32 años, sigue siendo un ejemplo. Se siente feliz de haber ayudado, aunque sea un poco, a que jugadores como Yates alcancen su máximo potencial.
Tras verlo subir al primer equipo del Forest hacia el final de su etapa en Trentside, Lansbury lo definió como un profesional modelo: «Exacto, y lo ha demostrado. Cuando yo estaba allí, él despuntaba junto a Joe Worrall y era evidente que destacarían en su categoría, y así ha sido. Me alegra mucho verlo».
El Forest siempre se ha enorgullecido de su cantera, de la que surgieron jugadores como Des Walker, Nigel Clough, Jermaine Jenas, Michael Dawson, Andy Reid y Brennan Johnson.
Lansbury admite que mantener esa filosofía es más complicado tras lograr la permanencia en la Premier League, donde cada punto cuenta: «Sin duda, hay menos espacios y muchos equipos fichan cuando llegan a la Premier.
Es estupendo ver a los jóvenes salir de la cantera y tener luego una oportunidad en el primer equipo. Si siguen produciendo jugadores jóvenes, lo han hecho durante años. Si echas la vista atrás a la plantilla que han tenido, no está nada mal, ¿verdad?».
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Comprueba tu Bally's: qué, cuándo, dónde y por qué
Durante el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Testículo, Bally Bet donará 100 libras a The OddBalls por cada revisión del VAR en la Premier League este fin de semana, como parte de su campaña «Check Your Bally’s».
Cada vez que el partido se detenga para una revisión, Bally Bet donará £100, recordando que revisar el partido es tan importante como revisarse a uno mismo.
El 19 de abril, en el partido Nottingham Forest-Burnley, la marca reforzará el mensaje.
Aprovechando los hábitos de los aficionados, Bally Bet difundirá el mensaje «Check Your Bally’s» a través de las pantallas LED, las pantallas gigantes y el programa del partido, recordando que la revisión no debe limitarse al fútbol. La Fundación OddBalls estará en el City Ground para que los aficionados hablen con profesionales.