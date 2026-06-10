Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, la oferta prometida por Pérez iba para el delantero del campeón alemán.
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«Así lo han confirmado representantes del Real Madrid»: se revelan nuevos detalles sobre el supuesto interés del club blanco en la superestrella del Bayern de Múnich, Michael Olise
«Puedo afirmar con total certeza que Florentino Pérez quería fichar a Michael Olise. Así lo han confirmado representantes del Real Madrid», explicó Romano en su canal de YouTube.
Sin embargo, la rotunda negativa del FC Bayern —especialmente de su presidente, Herbert Hainer— frenó de inmediato cualquier intento del recién reelegido mandamás madridista de presentar una oferta formal.
El francés, con contrato en la Säbener Straße hasta 2029, es intransferible tras sus 53 participaciones en goles (22 tantos y 31 asistencias) en 52 partidos la pasada temporada.
«El Bayern cerró la puerta, tanto en privado como en público, y rechazó negociar», añade Romano. Por eso, los blancos buscaron alternativas y se fijaron en el delantero Julián Álvarez, del Atlético.
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El Real Madrid también se lleva un rechazo del Atlético por Julián Álvarez
El martes, el Real Madrid anunció una oferta de 150 millones de euros por el argentino, pero el Atlético la rechazó invocando su cláusula de rescisión de 500 millones.
Su cláusula de rescisión es de 500 millones, cifra inalcanzable para el club blanco. En España, los contratos incluyen una cláusula fija, casi siempre desorbitada, para ahuyentar pretendientes.
No se descarta una segunda oferta mejorada del Madrid, mientras se rumorea que el jugador también interesa al Barcelona y que él preferiría recalar en el Camp Nou.