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MatthäusGetty
Oliver Maywurm

Traducido por

«Así lo hacían mis padres hace 50 o 60 años»: Lothar Matthäus se burla de Estados Unidos, país anfitrión del Mundial

Amistosos
USA vs Alemania
USA
Alemania
World Cup

Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales, se divirtió tras el amistoso de Alemania el sábado, al comentar las condiciones en Estados Unidos.

El motivo fue el mal estado del césped del Soldier Field de Chicago, donde Alemania venció 2-1 (1-1) a Estados Unidos en el último amistoso antes del Mundial 2026.

  • En el análisis de RTL, Matthäus reveló que, minutos antes, el autor del gol de la victoria, Leroy Sané, se quejó del mal estado del terreno de juego. «El balón va más lento, no rueda bien por el césped», explicó.

    El campeón del mundo en 1990 no podía creer que el campo se hubiera regado «con la manguera del jardín» antes del partido. «Así lo hacían mis padres hace 50 o 60 años. Aquí todavía lo hacen así», bromeó Matthäus. «Esto ralentiza el juego y los pases. El equipo debe adaptarse a los distintos terrenos de este Mundial».

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  • Kai Havertz Felix Nmecha Germany 2026Getty Images

    «Ha sido demasiado largo»: Kai Havertz teme por el Mundial.

    El sábado por la noche (hora alemana), Kai Havertz adelantó a Alemania en el minuto 2. El delantero del Arsenal, finalista de la Liga de Campeones, cabeceó un centro de Joshua Kimmich y envió el balón al fondo de la red.

    Antes, Havertz había criticado la extensa ceremonia de presentación de los 26 jugadores de Estados Unidos: «Fue un poco larga. No sé si en el Mundial será igual, pero hay que prepararse».

    Tras un inicio alemán dominador, EE. UU. creció a partir del minuto 20 y empató por medio de Antonee Robinson en el 37. En la segunda parte, Alemania recuperó el mando y, a la hora de juego, Sané firmó el 2-1 definitivo.

  • La selección alemana comienza el Mundial de 2026 en Houston

    La selección de Julian Nagelsmann debutará en el Mundial el 14 de junio en Houston ante Curazao. Luego enfrentará a Costa de Marfil el 20 de junio en Toronto y a Ecuador el 25 de junio en Nueva York/Nueva Jersey.

    A diferencia de los amistosos contra Finlandia (4-0) y Estados Unidos (2-1), contra Curazao no será Oliver Baumann quien defienda la portería alemana, sino Manuel Neuer. Como es sabido, el portero del Bayern ha regresado a la selección para la fase final del Mundial, pero aún no ha jugado por una lesión en la pantorrilla.

    No obstante, una vez que el equipo se instale el lunes en la sede del Mundial, en Winston-Salem, Neuer «se unirá a los entrenamientos según lo previsto y luego jugará contra Curazao», confirmó Nagelsmann.

  • USMNT-Germany fightGetty

    La selección alemana para el Mundial de 2026

    Posición

    Jugador

    Club

    Dorsal

    Portero

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Portero

    Manuel Neuer

    FC Bayern de Múnich

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defensa

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defensa

    Nathaniel Brown

    Eintracht de Fráncfort

    18

    Defensa

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defensa

    Joshua Kimmich

    FC Bayern de Múnich

    6

    Defensa

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defensa

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern de Múnich

    5

    Defensa

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defensa

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defensa

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defensa

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defensa

    Jonathan Tah

    FC Bayern de Múnich

    4

    Defensa

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ofensivo

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Delantero

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Delantero

    Leon Goretzka

    FC Bayern de Múnich

    8

    Delantero

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Delantero

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Delantero

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Ofensiva

    Jamal Musiala

    FC Bayern de Múnich

    10

    Delantero

    Leroy Sané

    Galatasaray Estambul

    19

    Delantero

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Delantero

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Delantero

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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