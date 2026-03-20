Arthur: «Vuelvo a la Juventus y espero tener una oportunidad con Spalletti. A Neymar le digo que venga a Turín»

Arthur vuelve a hablar de la Juventus. El centrocampista del Grêmio, que sigue siendo propiedad de los bianconeri con un contrato que vence en 2027 (con un salario bruto de 5 millones de euros), regresará a Turín al final de la temporada, salvo sorpresas: «Espero tener una oportunidad con Spalletti, a él le gusta contar con un centrocampista organizador —ha declarado a La Gazzetta dello Sport— y yo me siento cómodo en ese puesto. Si pienso en Lobotka o Pizarro, ambos brillaron con Spalletti. No es descabellado pensar que yo podría adaptarme, ya veremos qué pasa».