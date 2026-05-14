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Arsenal y PSG siguen a una estrella del West Ham, que podría venderla al estar en riesgo de descenso
Arteta señala a Fernandes como prioridad para el centro del campo
Según The Times, Arteta quiere mejorar el centro del campo del Arsenal y ve a Fernandes como su prioridad. El técnico valora a jugadores versátiles, y el portugués encaja: puede actuar como mediocampista defensivo, de área a área o incluso más adelantado.
El interés surgió tras enfrentarse al Arsenal el domingo. En la derrota 1-0 del West Ham ante el Arsenal, el centrocampista falló un gol claro tras varios toques, aunque sus cualidades técnicas impresionaron a los ojeadores gunners. Estos buscan jóvenes con experiencia en la Premier, sobre todo tras perder la final de la Carabao Cup contra el Manchester City en marzo.
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El PSG se suma a la pugna
El Arsenal no es el único interesado en ficharlo; el París Saint-Germain también lo sigue de cerca. Los campeones de Francia evalúan a Fernandes. El interés por este jugador de 21 años no es nuevo: antes de su traspaso de 38 millones de libras desde el Southampton, lo cortejaban diez clubes, entre ellos el Atlético de Madrid.
La competencia por su fichaje podría desencadenar una subasta este verano. West Ham parte en desventaja por su posición en la liga. Aunque le firmó un contrato de cinco años con opción a uno más, el acuerdo incluye una cláusula del 15 % a favor de Southampton y varios complementos, por lo que los Hammers necesitarán una oferta elevada para obtener beneficio.
La amenaza del descenso podría obligar al West Ham a actuar.
West Ham no quiere vender a su estrella del centro del campo, pero el inminente riesgo de descenso a la Championship podría obligarlo. Si el equipo de Nuno Espíritu Santo desciende, el club afrontará una fuerte presión para cumplir con las normas financieras y, ante la caída de ingresos, debería traspasar a sus jugadores mejor pagados. Fernandes, por tanto, podría marcharse este verano para equilibrar las cuentas.
A dos jornadas del final, el West Ham es 18.º con 36 puntos, a solo dos de la salvación.
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Se prevé una reestructuración del centro del campo en el Emirates
El interés por Fernandes se inscribe en la reestructuración del Arsenal, que busca espacio para nuevos fichajes con varias salidas. Christian Norgaard, sin un puesto fijo desde su llegada del Brentford, podría marcharse. Arteta suele preferir a Declan Rice y Martin Zubimendi, por lo que Norgaard solo ha jugado 56 minutos en la Premier esta temporada.
Fernandes, de 21 años, ha marcado cinco goles y dado cuatro asistencias en 40 partidos en su temporada de debut en el London Stadium.