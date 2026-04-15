Arsenal y Manchester City podrían entrar en una guerra de ofertas por el lateral del Atalanta, y los Gunners también vigilan a una estrella de la Juventus

Según La Gazzetta dello Sport, Atalanta vive otra vez la misma situación: los grandes clubes europeos se pelean por su canterano Palestra. El lateral de 21 años ha brillado cedido en el Cagliari y ha sido convocado por primera vez con la selección absoluta de Italia. Su rápido ascenso ha alertado a los departamentos de fichajes del Etihad Stadium y el Emirates. Juventus, Inter y AC Milan también siguen la pista, pero la realidad económica apunta a la Premier League. El Atalanta se mantiene firme en su intención de rechazarlos, pero los intermediarios ya gestionan una subasta que podría alcanzar los 40 millones de euros este verano.