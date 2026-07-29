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Christos Tzolis Arsenal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

Arsenal debe esperar que Christos Tzolis haya aprendido de su pesadilla en el Norwich tras invertir 34 millones de libras en la estrella del Club Brugge: GOAL califica los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

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Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años lo ocupe un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es el momento de los fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está siendo muy movido, con algunos nombres de primer nivel cerrando traspasos millonarios antes del cierre del mercado, el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda preguntándose qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha salido mejor parado de cada gran operación incluso antes de que los jugadores hayan sido presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, iremos calificando cada acuerdo cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores, y perdedores, del periodo de fichajes.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Quizá haya sentimientos encontrados. Por un lado, el Forest estará triste por ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan fundamental primero para clasificarse para la Europa League y después para llegar hasta las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que reemplazarle no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Tanto si la cifra real es de 116 millones de libras como de 130 millones de libras, algo que el Forest sostiene, es una cantidad colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque está claro que se echará de menos a Anderson en el City Ground, la emoción predominante en la directiva será la satisfacción, porque aquí el Forest ha sacado un gran negocio del City. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más vale que lo sea. Aunque Rodri todavía no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal y, aunque no lo haga, el City necesitaba igualmente un heredero digno para el trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, no es como si Nico Gonzalez o Matheus Nunes hubieran terminado de convencer alguna vez en el rol de ‘6’. Anderson, sin embargo, parece encajar. Es un jugador contrastado de la Premier League que tuvo más contactos con el balón y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa la temporada pasada, lo que significa que parece un encaje perfecto para el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, es imposible negar que este es el ejemplo definitivo del ‘impuesto inglés’. Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría acabar convirtiéndose en uno grandísimo. Pero llega tras un par de buenas temporadas en el Forest y todavía ni siquiera ha jugado en la Champions League. Simplemente, no hay manera de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento adecuado en el momento adecuado. Anderson claramente se le ha quedado pequeño al Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al más alto nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. La magnitud del traspaso traerá consigo muchísima presión y Anderson no sería el primer joven centrocampista inglés prometedor en tener problemas en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once inicial. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

    • Anuncios
  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cesión)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado de encima a Garnacho tan rápido este verano, un jugador del que perfectamente podría haber sido difícil desprenderse tras su olvidable temporada en el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que el Chelsea había permitido a Garnacho perderse la pretemporada para completar un traspaso lejos de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de una cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. A estas alturas no está claro cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no se quedará muy lejos de la tasación del Chelsea, algo de lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del club de Midlands por una cifra récord en la historia de la entidad. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue la principal fuerza impulsora de la operación, ya que quería un extremo rápido, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo importante, debido a que Garnacho lleva ya tiempo mostrando una preocupante ausencia de la chispa y la personalidad que le convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números ofensivos de Rogers, y habrá preguntas serias que responder si no rinde mientras el Aston Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y además por una cantidad que probablemente será alta. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, en el sentido de que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara de forma permanente este verano y, por tanto, se deduciría la diferencia entre las cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, Garnacho seguramente estará decidido a hacer que esta oportunidad cuente, ya que corre el riesgo de que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene habilidad para sacar la mejor versión de jugadores que anteriormente no rindieron al nivel esperado, y la salida de Rogers deja un puesto libre en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino está equivocado si cree que habrá menos presión sobre sus hombros lejos de un llamado club del ‘big six’, con la afición de Villa Park enormemente expectante después de que se asegurara una vez más el fútbol de la Liga de Campeones, algo positivo para el nuevo fichaje. Seguro que Garnacho también tendrá presente la situación de Harvey Elliott, que se incorporó al Villa desde el Liverpool el verano pasado en lo que parecía una cesión muy asequible con obligación de compra condicional; simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery le apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El entrenador ya ha actuado así antes, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con lo que supone un ingreso récord en la historia del club por un jugador al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Dusseldorf. Las negociaciones también parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal terminó alcanzando la valoración del extremo fijada por los campeones de Bélgica. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero será muy importante para un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas intentará reinvertirla con inteligencia después de recuperar el título la temporada pasada ante el Union Saint-Gilloise. Nota: A

    Para el Arsenal: Los campeones de la Premier League necesitaban refuerzos en las bandas tras la salida de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como sustituto. El internacional griego firmó una excelente campaña individual en 2025-26, con una impresionante cifra de 51 participaciones de gol (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, contribuyendo de forma decisiva al título de liga del Brujas y a su clasificación para las eliminatorias de la Champions League. Por supuesto, este movimiento conlleva cierto riesgo, aunque la cantidad pagada parezca un precio razonable en el mercado actual; Tzolis tuvo muchas dificultades en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento en Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal esperará que Tzolis haya sacado aprendizajes de esa experiencia, y el jugador cuenta con el físico y la velocidad para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero como mínimo debería ser una útil opción de rotación de inicio. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con ganas de reivindicarse tras su fallida etapa en el Norwich, animado por el hecho de haber revitalizado su carrera en Bélgica después de sus cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El desafío ahora es mantener el altísimo nivel que mostró con el Brujas en una liga mucho más difícil, pero todo apunta a que tiene la capacidad para triunfar. Según se informa, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, así que sin duda estará encantado de que el traspaso se haya hecho realidad. Ahora empieza el trabajo duro en su intento por asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

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  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podían haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el próximo año a un activo bastante valioso. Obviamente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no hay que olvidar que ha sufrido bastantes lesiones y que le ha costado mantener la regularidad a lo largo de sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Hemos criticado muchísimo al Barça a lo largo de los años por su gestión en el mercado de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerlo: esta operación podría resultar excelente. Adeyemi aún no ha estado a la altura de las expectativas que lo señalaban como la próxima gran estrella de Alemania, pero solo tiene 24 años, lo que lo convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso en el momento perfecto. Adeyemi parecía una futura superestrella cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburgo en mayo de 2022, pero nunca terminó de explotar. Sin duda hubo señales la temporada pasada de que podía por fin desarrollar su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando un avance increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una presión enorme, dado el precio del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras etapas de la nueva temporada, y eso debería facilitarle mucho las cosas a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo remodelada radicalmente este verano. En definitiva, da la sensación de que es el paso adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a encontrar una plataforma mejor para desarrollar por fin su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un brutal recordatorio de cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League. Si Rogers hubiera fichado por el Arsenal, recién coronado campeón, habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que el Chelsea no tiene ninguna competición continental que esperar en absoluto; y aun así, el vigente campeón de la Europa League fue totalmente incapaz de evitar que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, este es un negocio absolutamente increíble para el Villa. Lo ficharon desde el Middlesbrough hace apenas dos años y medio por unos £8 millones iniciales. Ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cifra, lo que supone una cantidad descomunal que ayudará enormemente al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar el resto de la plantilla de Unai Emery. Sin embargo, los aficionados están profundamente frustrados ahora mismo, porque sienten que esto es una prueba más de que los ricos propietarios de su club están maniatados por las reglas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. Se esperaba que este verano Rogers pusiera rumbo al norte de Londres y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios causados por no haberse clasificado para la Champions League la temporada pasada, el Chelsea ha arrollado al Arsenal para fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo, y muchos ya esperan que un miembro del ‘escuadrón bomba’ del Chelsea aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa enormemente inflada. Lo que parece más probable, no obstante, es que se haya avanzado entre bastidores en la búsqueda de un nuevo destino para Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y apenas un gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro ciertamente podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro de los acontecimientos sorprendente, al menos visto desde fuera. Se daba por hecho que Rogers tenía el corazón puesto en un traslado al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente marchado Leandro Trossard en el costado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le hizo cambiar de idea, algo comprensible teniendo en cuenta el gran trabajo que hizo con futbolistas como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. Aun así, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de tener minutos en un equipo más débil desempeñaron un papel todavía más decisivo en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. Siendo justos, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en constante estado de cambio, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones ‘cold’ en los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero, cuando está en forma, es un futbolista fantástico, y no se puede exagerar la importancia que tuvo en el plan de juego de Unai Emery la temporada pasada. El equipo del español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, ya que solo ganó uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Después, una vez regresó al once inicial, el Villa cerró la temporada por todo lo alto al terminar cuarto en la Premier League y conquistar la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta que además le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es realmente muy difícil de asumir, sobre todo porque Amadou Onana afronta un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido ningún indicio de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de la competencia. En consecuencia, merece reconocimiento por actuar con tanta decisión y con tanta discreción. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, acumula muchísimos kilómetros, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte del pánico en Old Trafford tras la caída del acuerdo por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United se haya quedado fuera económicamente de las operaciones por sus principales objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado en la Premier League que además subrayó su clase en el Mundial. Así, aportará una profundidad de plantilla, experiencia, versatilidad y calidad muy necesarias al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la pasada temporada y, por este dinero, podría acabar demostrando ser uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá ni él mismo pensaba que todavía podía llegarle. Desde hace tiempo se viene señalando a Tielemans como candidato a fichar por uno de los grandes de la Premier League pero, después de cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que eso fuera a suceder a estas alturas de su carrera para el excentrocampista del Leicester City, y no habría pasado nada. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está incuestionablemente a otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte este en un traspaso enorme para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de exhibir su maravilloso rango de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandiosos de este deporte. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa, ya que ha acordado vender a uno de sus jóvenes jugadores con más proyección a un rival directo en la pelea por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien después de regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para formar parte del primer equipo, con una presencia regular a lo largo de la temporada 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando suplía a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones de libras en variables, por un centrocampista que todavía no es titular fijo era evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción; el Chelsea está a punto de obtener un beneficio importante por Santos, que fue fichado como un jugador joven y con un alto potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor algo amargo, pero la importante cantidad de dinero sobre la mesa significa que probablemente la operación era demasiado buena como para rechazarla. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de talla mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos fichajes que resultan un poco desconcertantes para todas las partes. Después de perder a sus objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, que se fueron al Man City y al Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido con cierta precipitación a Santos mientras trata de evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando comience su pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones en el United estaban "tranquilos" después de que la persecución de Fernandes no llegara a buen puerto, pero Santos no está al mismo nivel que sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United necesita efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí ha pagado de más por alguien que no será un titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos más escalones por subir. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti tras una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja el Chelsea en busca de "fútbol regular en el primer equipo". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más incorpore el United, con otros movimientos que probablemente seguirán en plena remodelación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos en los despachos y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay ninguna garantía de que el United pueda ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Sin embargo, sí puede ofrecer fútbol de la Liga de Campeones, lo que de por sí implicará más minutos dado que su casi exequipo no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del propio jugador asegurarse de asentarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado por completo! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, después de acabar con su sequía de títulos al dar la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club respaldado por el Estado se convirtiera en la respuesta de Inglaterra al Paris Saint-Germain, apoyado por Catar. Sin embargo, el Liverpool le dio después al Newcastle un brutal recordatorio de su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarle a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera invertido bien aquella cifra, récord británico por entonces, quizá las cosas aún habrían salido bien. En cambio, se malgastaron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe terminara 12º en la clasificación. Estaba claro que Anthony Gordon iba a marcharse mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de todos los equipos posibles, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente ni siquiera sea el golpe final, ya que también es seguro que el capitán Bruno Guimaraes se marchará en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en el deporte, se avecinan más desgracias, lo que significa que los seguidores ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que además probablemente también será dilapidada. Nota: Suspenso

    Para el Tottenham: Otro fichaje impactante. Apenas un día después de cerrar un histórico acuerdo de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, los Spurs decidieron volver a batir su récord de traspaso por Tonali. Que esto sea una señal de desesperación o una muestra de ambición está abierto a debate. Tal vez sea simplemente una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué no iba a alcanzar Tonali una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin ninguna duda ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta aún mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que los Spurs necesitan desesperadamente que salga bien. Por ahora, sin embargo, probablemente a los aficionados no les importará. Después de años frustrados por el enfoque prudente o tacaño del mercado de fichajes supervisado por el antiguo presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club pasar por encima de sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más codiciados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. Se daba por hecho que, si Tonali iba a dejar el club que lo respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para irse a uno de los equipos más fuertes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, nunca hubo posibilidad de que un club de la Serie A tuviera el dinero suficiente para conceder el supuesto deseo de Tonali de volver a casa, y hasta la élite de Inglaterra se vio lógicamente frenada por el precio que pedía el Newcastle. Como resultado, Tonali ha terminado en el Tottenham, donde ahora está listo para pasar sus mejores años, lo cual es innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi se queda en los Spurs más de dos temporadas, y ese es un gran «si», quizá este movimiento acabe saliéndole bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior cirugía lastraron la campaña 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos que hay cuando está en su mejor nivel, por lo que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan una operación bastante pobre para el Inter, que podría haber exigido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. Siendo justos, puede que el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, aparentemente exigió la cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy astuta del Real Madrid, que se está labrando una reputación como cazador de gangas mientras navega las estrictas normas financieras de LaLiga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Real Madrid, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el Real Madrid había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor de perfil derecho que es posiblemente más efectivo en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. A sus 30 años, tampoco es precisamente una alternativa a largo plazo, pero por una cifra tan baja es difícil discutir que no pueda ser una solución provisional decente durante al menos un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento así, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habrá querido que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un servidor leal del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, con 55 contribuciones de gol en 207 partidos como carrilero derecho, al tiempo que ayudó al Inter a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, y a alcanzar dos finales de la Champions League. Sin duda se ha ganado lo que potencialmente será su último gran movimiento, y su bajo precio significa que la presión en el Bernabéu será algo menor. Será muy interesante ver si logra dejar a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se informó, mantuviera conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Quedó claro en cuanto el West Ham descendió que serían necesarias algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de clase que ya estaba atrayendo muchas miradas de admiración de clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su salida, por tanto, no sorprende en absoluto. Lo que sí resulta chocante, sin embargo, es que el West Ham haya conseguido exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante mala. Por eso, la junta directiva del club, con razón muy criticada, merece un raro reconocimiento. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra confirmación más de que el club va muy en serio este verano. Tras dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a encontrarse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un jugador de 21 años con muchísimo talento. Puede desempeñarse en varios roles y desde hace tiempo parece un futbolista que prosperaría en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi lo considera perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, este acuerdo desprende un innegable aire de desesperación. El Tottenham, como hemos visto también por su interés en fichar a Sandro Tonali, está decidido a hacer todo lo necesario para renovar su mediocre centro del campo y, por ello, estaba dispuesto a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de equipos como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente tiene que salir bien para el Tottenham, y además de inmediato, o se convertirá rápidamente en otra vara con la que golpear a los propietarios del club. De hecho, por poner en contexto las cifras implicadas, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no es ni de lejos tan bueno como su compatriota de 21 años, así que realmente necesita demostrar que podría llegar a serlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a primera vista. Se relacionó a Fernandes con algunos de los nombres más grandes de este deporte: United, Liverpool y PSG. En cambio, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca en cierto modo un movimiento lateral. Sin embargo, los londinenses del norte deberían ser mucho más fuertes la próxima temporada y Fernandes es, sin duda, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo seguirá realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es conocida precisamente por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once titular, y puede que eso no hubiera sucedido en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se hiciera con él. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial para poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se aproveche bien en un club que ha sabido ganar títulos en los Países Bajos de forma constante pese a tener que vender continuamente a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Una operación brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas debido a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria en dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como declaró el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trataba de una operación en la que el Bayern llevaba trabajando desde hacía tiempo. No fue un movimiento reactivo por un jugador cualquiera que se hizo un nombre en un Mundial; el Bayern llevaba mucho tiempo convencido de que Saibari tenía la mezcla adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para aportar de forma significativa a una delantera ya de por sí estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría estar yéndole mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio con sus dinámicas actuaciones en ataque para una Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico fichaje "de ensueño" por "uno de los clubes más grandes del mundo", aunque hacerse un hueco en un once inicial con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría acabar siendo una auténtica pesadilla. Sin embargo, sus mejores años aún están por delante, ahora mismo está en una nube y, comprensiblemente, cree que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene pinta de ser otra operación muy astuta del Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio íntegro por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, y supuestamente el club decidió hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El futbolista de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron su interés, se distrajo y siempre parecía probable que retenerlo fuera una batalla cuesta arriba. Nota: A

    Para el Chelsea: Un interesante indicador de la influencia de Xabi Alonso como mánager del Chelsea, más que como entrenador. Según los informes, el español dio luz verde a esta operación y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, situándose en la pole position en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba ampliamente que se uniera al campeón del Scudetto, así que en ese sentido esto es, sin duda, un golpe importante. Palestra, un lateral versátil, veloz y potente, que fue nombrado Defensor del Año de la Serie A en 2025-26, encaja previsiblemente en el sistema de Alonso tanto en una defensa de tres como de cuatro, y debería adaptarse bien a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, después de desembolsar hasta 55 millones de euros, da la sensación de que el Chelsea ha pagado de más: es una cantidad enorme en términos de la Serie A, aparentemente muy superior a la oferta del Inter, y con 21 años sigue siendo un jugador por pulir, con solo una temporada decente en la élite a sus espaldas. Por tanto, esto supone cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea en lugar de un traspaso al Inter, en cuya cantera jugó de niño y al que se cree que apoyaba, pero el hecho de que la oferta de contrato de los Blues, según las informaciones, rondara las 100.000 libras semanales, más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter, puede explicar en parte su decisión. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y, al parecer, aprovechó al máximo la oportunidad de ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que otro joven italiano, Giovanni Leoni, se incorporó al Liverpool el verano pasado, en una señal de que cada vez más jugadores están preparados para salir pronto de la Serie A al inicio de sus carreras. Bien podría haberle convencido la determinación de Alonso por llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave para el nuevo mánager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Goncalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Premio gordo! Los campeones de Europa se frotarán las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma de dinero tan ridícula por un jugador suplente que no fue titular en ni un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Ramos, conviene recordar, estaba llamado a ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al reconvertir a Ousmane Dembele en un «falso nueve», algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Y tampoco ayuda el hecho de que siga jugando un papel secundario por detrás de un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Con una operación sensacional, sin embargo, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que realmente mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante, simplemente alucinante. Dejemos una cosa clara de entrada: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y especialmente para un Milan que no anda precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia están ahora mismo tratando desesperadamente de averiguar qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente un sinfín de teorías conspirativas, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Nadie sabe con certeza, eso sí, por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord para el club por Ramos. De nuevo, para dejarlo claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, especialmente porque debería aportar todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece realmente ni de lejos la misma garantía en términos goleadores. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad largamente esperada para que el eterno secundario pase a ser protagonista. Pensamos que cuando Ramos firmó un hat-trick con el Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022 había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir el ataque de Portugal en torno a un delantero centro de auténtica proyección, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir con Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de poner de verdad bajo presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG contaba con una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Lo crucial es que ahora tiene la oportunidad de cambiar esa narrativa. Ramos va a ser la referencia de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión sobre él para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí se trata de una cifra elevada, es absolutamente gigantesca para un club de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo, ha llegado la hora de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy astuta del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor vende al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. El acuerdo mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba en apenas 12 meses. Por tanto, estarán encantados de haber generado una cantidad tan significativa por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente reinvertirán esa cantidad en un sustituto con gran potencial, con el prometedor jugador del Tottenham Luka Vuskovic entre sus objetivos en lo que sería un traspaso aparte tras su impresionante cesión en el Hamburgo. Tampoco andan faltos de opciones en el centro de la defensa, con Lewis Dunk y Olivier Boscagli en su plantilla e Igor Julio listo para regresar de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero no se puede evitar la sensación de que el Tottenham ha sido empujado a pagar de más por el central después de que aparecieran esas informaciones que sugerían que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Se podría pensar que una operación a precio reducido por un jugador de su nivel debería haber costado, de forma realista, algo en torno a los 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es conocido por ser un negociador durísimo y el Tottenham pudo sentir que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece casi con total seguridad destinado a marcharse este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa Micky van de Ven podría seguir el mismo camino. Al menos, el Tottenham incorpora a un defensa contrastado en la Premier League que, con 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee el carácter competitivo y las cualidades de liderazgo que tanto le han faltado al equipo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con el fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, es un movimiento que tiene mucho sentido. Después de que aparentemente dejara claro que no ampliaría su estancia en el Amex, Van Hecke da un paso adelante desde el Brighton en el punto medio de su carrera y bien puede ver esto como un trampolín hacia cotas aún mayores tras asentarse en la Premier League. Presumiblemente, ni el Chelsea ni el Liverpool concretaron el interés del que se informó, así que, si quiere ser titular garantizado en un club del llamado ‘Big Six’, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecer ningún tipo de fútbol europeo. Tras haber trabajado antes con el temperamental italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápidamente. Realmente, para el Tottenham solo se puede ir hacia arriba tras otra desastrosa campaña nacional, y una pareja con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, al dar al equipo una base defensiva firme mientras el conjunto del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de evitar la amenaza del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Victor Munoz (de Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, puede parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el verano pasado por apenas 5 millones de euros, pero el club pamplonés siempre iba a estar lastrado por una elevada cláusula del 50 por ciento sobre una futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable después de una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con España para la Copa del Mundo, y la cláusula de rescisión significaba que el club tenía las manos atadas en lo referente al precio. Nota: B-

    Para el Liverpool: El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más leña al fuego para la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes. Newcastle había identificado a Munoz como el sustituto ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha unido al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, irrumpió para arrebatarles la operación pese a que las conversaciones estaban en una fase avanzada y a que, según se informa, la propia oferta del club de Tyneside había sido aceptada. Así pues, el Liverpool ya verá esto como una especie de golpe de efecto, pero también estará encantado de fichar a un extremo joven tan bien valorado por una cantidad que podría acabar siendo una ganga. Munoz puede actuar en cualquiera de las dos bandas, así como por el centro, aportando una calidad y una profundidad muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en el ataque del Liverpool. Atacante directo y veloz, que además trabaja duro en tareas defensivas, el jugador de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego del nuevo Iraola, con el nuevo entrenador presionando aparentemente para que la operación se cerrara. No obstante, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha para convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que ese no será el caso. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto el Liverpool como el Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre ambos dependía del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. A pesar de tener todavía solo 22 años, ha tenido un inicio de carrera bastante nómada y este será ya su tercer gran club. Después de formarse en la famosa cantera de La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de unirse a Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá que pelear para ganarse un puesto en el once inicial, y eso puede exigirle mejorar su producción global, con el Liverpool todavía dispuesto, según se espera, a ir a por el muy valorado mago de banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería seguir teniendo muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool estaba realmente entre la espada y la pared con respecto al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera permitido que el contrato del defensa llegara a su fin en primer lugar. Si el Liverpool lo hubiera atado a un nuevo contrato cuando estaba en el mejor momento de su carrera durante la campaña 2024-25, en la que ganó el título, entonces habría podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separarse, pero el francés acabó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como estaban las cosas, habría sido absolutamente extraño que el Liverpool accediera a las desorbitadas exigencias salariales de Konate, de alrededor de 250.000 £ por semana, en medio de una campaña caótica salpicada por una serie de errores muy sonados, y con unas negociaciones agotadoras que se habían alargado durante meses y meses sin llegar a nada, a pesar de que el jugador afirmó en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos como Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una pérdida de tiempo enorme para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, entonces, el Real Madrid le dará a Konate, viejo objetivo a largo plazo, el tipo de salario astronómico que busca, algo que, pese al hecho de que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo mal que estuvo el central durante toda la débil defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según se informó, el Real Madrid había decidido poner fin a su interés en el jugador el pasado noviembre, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa cuando tiene el día, y con 27 años probablemente aún no ha llegado a sus mejores años para un jugador de su posición. El Real Madrid está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor nivel en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ha dejado atrás sus mejores años, Eder Militao sigue castigado por las lesiones y Dean Huijsen todavía es muy joven. Konate, sin embargo, dista mucho de ser una solución de primer nivel, y este movimiento tiene pinta de poder torcerse muy rápidamente dada la enorme presión que rodea al Real Madrid, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que está a punto de lograr tanto su soñado traspaso al Real Madrid como el salario de superestrella que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el caldero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con el tipo de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un traspaso gratis a Madrid, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servirle de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor versión, tendrá la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el nuevo Real Madrid de Jose Mourinho. Que sea algo de lo que realmente es capaz, no obstante, está lejos de estar garantizado. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxitos sostenidos del Manchester City. De hecho, el portugués era, esencialmente, el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el catalán le tenía tanta estima e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se venía gestando desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis obviamente no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán mucho de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. No solo ha conseguido a un jugador de una calidad sobresaliente a coste cero, sino que además se ha adelantado a su eterno rival, el Barcelona, en la carrera por su fichaje. Tras meses de especulaciones, algunas de las cuales Bernardo incluso comentó personalmente, un movimiento al Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu claramente lo cambió todo. 'The Special One’ convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y el acuerdo quedó prácticamente cerrado en 36 horas. Los mejores días de Silva están, sin duda, atrás, pero durante la pelea por el título de la Premier League de la pasada temporada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más grandes, y su actuación ante el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real le arrebató al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El movimiento a España que llevaba tanto tiempo buscando. Al menos durante los últimos tres veranos, si no más, Silva ha sido vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez no hubo forma de hacer cambiar de idea a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar para una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid atraviesa un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su sitio es un desafío que, sin duda, afrontará con entusiasmo y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en la cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid siendo algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad necesarias para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Esto da la sensación de ser una operación extraña para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura defensiva clave para el Chelsea desde su llegada en 2022 tras un inicio poco prometedor, así que verle marcharse con pérdidas resulta un poco desconcertante. En su mejor nivel, es discutiblemente uno de los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea pagó claramente de más en un primer momento cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informó, había transmitido entre bastidores su intención de marcharse y se había mostrado abiertamente crítico con la manera en que se está gestionando el club, probablemente estarán satisfechos con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares) tras considerar que no era intocable. De hecho, quizá les habría costado sacar más que eso en futuros mercados por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también implica que una plantilla muy falta de experiencia pierde a una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda llenar ese vacío, además del esperado nuevo fichaje Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que, diga lo que diga Jose Mourinho, se hace, ya que el Real Madrid pone en marcha su campaña de fichajes de primera hora de mercado con una incorporación sorprendente. El club ya hizo una gran inversión en un lateral izquierdo el verano pasado para devolver a Alvaro Carreras al Bernabéu desde el Benfica, pero eso no le ha impedido gastar a lo grande por Cucurella, a quien, según se informó, identificó como objetivo su nuevo (viejo) entrenador. Una tarifa de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un rendimiento inmediato de su inversión por parte de un jugador cuyo nivel ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el punto álgido de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel puede esperar realmente sacar el Real Madrid de él? Al menos sí tiene el perfil de un jugador “de Mourinho” por su energía y agresividad. Además, el Real cuenta ahora con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el recién llegado, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que está claro que algo tendrá que moverse en el capítulo de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el gran beneficiado de esta operación es Cucurella, que ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y se ha unido a uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería regresar a España, después de haberse desencantado con la manera en que BlueCo estaba llevando sus negocios en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que terminara en el Bernabéu en medio del interés del Atlético de Madrid. No sorprende, por tanto, que el acuerdo se cerrara tan rápido, con Cucurella presuntamente dando el sí de inmediato cuando el Real Madrid llamó a su puerta. Teniendo en cuenta que aparentemente era una apuesta de Mourinho, tiene muchas opciones de asentarse también como jugador clave, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, a la luz del elevado precio, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la famosa afición impaciente del Bernabéu se le eche encima, especialmente teniendo en cuenta sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin ninguna duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jurgen Klopp, incorporado por solo 8 millones de libras procedente del Hull City allá por 2017 y que, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, sin embargo, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, razón por la que el Liverpool se movió pronto para sustituirlo incorporando a Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado de invierno si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, sin embargo, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una complicada campaña 2025-26 para el Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson van a echarse mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la salida de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque que el nivel baje aún más la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham intentó fichar a Robertson en enero, evidentemente, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que a la plantilla del Tottenham le faltaran calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de romperse el tobillo, por supuesto, pero el Tottenham todavía podía elegir entre Destiny Udogie y el polivalente Djed Spence, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario descompuesto, y desde luego podría ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 por 100 dentro de la plantilla. El hecho de que llegue por fin gratis es un pequeño bonus muy bienvenido, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había quedado relegado a la segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería jugar con regularidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que al parecer el Tottenham estaba dispuesto a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de lo que probablemente esperaba, lo que significa que llega en un estado razonable a su viaje a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que se quedara en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, tenía otras opciones además del Tottenham, con la Juventus entre los clubes de los que se dijo que estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Por eso, resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por muy poco el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. Sin embargo, puede que Robertson encuentre que el Tottenham es ahora una opción más atractiva de lo que lo era en enero, dado que De Zerbi tiene, sin ninguna duda, capacidad para mejorar significativamente a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya realmente a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir tardíamente que se uniera al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor rendirse de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una petición de traspaso, ya que la perturbación causada por el delantero sueco no favoreció en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. El Newcastle, por tanto, se ha movido rápido para desprenderse de otro delantero descontento, y por una cantidad fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada con su club o con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el reto ahora para el Newcastle es invertir bien el dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Champions League a posibles nuevos fichajes, y su patético 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir a Isak por la puerta de salida de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en posición de gastar mucho dinero en jugadores desde hace ya un tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas regulaciones financieras de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastar 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería ser, sin duda, una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier lugar del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría hacer un buen Mundial y así dar al precio una apariencia más favorable, mientras que también se ha señalado que el de Liverpool marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de ellos llegaron contra el Qarabag y el Union Saint-Gilloise, y la mitad desde el punto de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque es más probable que Gordon le dé a Flick lo que quiere de un extremo y vaya a cobrar menos que Rashford, había mejor relación calidad-precio en otros sitios, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido común. Nota: C+

    Para Gordon: De ensueño. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, particularmente durante los últimos dos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que llevaba claramente tiempo buscando. Él mismo admitió que se dejó seducir por anteriores vínculos con el Liverpool, el club de su ciudad y al que también apoyaba de niño, mientras que al principio parecía que iba a unirse al Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern reculó comprensiblemente ante el precio exigido, y ahí radica el gran desafío al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante la atención del jugador de 25 años, pero aun así estará bajo una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un actor secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece sobrante en el Camp Nou pese a haber sumado un total combinado de 28 goles y asistencias en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle