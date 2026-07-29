Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxitos sostenidos del Manchester City. De hecho, el portugués era, esencialmente, el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el catalán le tenía tanta estima e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se venía gestando desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis obviamente no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán mucho de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D
Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. No solo ha conseguido a un jugador de una calidad sobresaliente a coste cero, sino que además se ha adelantado a su eterno rival, el Barcelona, en la carrera por su fichaje. Tras meses de especulaciones, algunas de las cuales Bernardo incluso comentó personalmente, un movimiento al Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu claramente lo cambió todo. 'The Special One’ convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y el acuerdo quedó prácticamente cerrado en 36 horas. Los mejores días de Silva están, sin duda, atrás, pero durante la pelea por el título de la Premier League de la pasada temporada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más grandes, y su actuación ante el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real le arrebató al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+
Para Bernardo Silva: El movimiento a España que llevaba tanto tiempo buscando. Al menos durante los últimos tres veranos, si no más, Silva ha sido vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez no hubo forma de hacer cambiar de idea a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar para una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid atraviesa un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su sitio es un desafío que, sin duda, afrontará con entusiasmo y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en la cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid siendo algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad necesarias para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+
Mark Doyle