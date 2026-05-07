Arsenal, ¡cuidado! Khvicha Kvaratskhelia parece imparable. El veloz georgiano lleva al PSG a otra final de la Liga de Campeones y frustra los sueños del Balón de Oro de Harry Kane y las estrellas del Bayern de Múnich

Khvicha Kvaratskhelia es clave para que el PSG dispute su segunda final consecutiva de la Liga de Campeones. El georgiano llegó del Nápoles a mitad de la temporada pasada y ya elevó su nivel este curso.

Su asistencia a Dembélé en Baviera, tras una pared con Fabián Ruiz, lo convirtió en el primer jugador de la historia de la Liga de Campeones en participar en siete eliminatorias consecutivas con gol o pase de gol. Un récord que confirma que el georgiano de 25 años no solo destaca por su regate, sino también por su capacidad goleadora.

Además de eficaz, es un trabajador incansable: en Múnich regresó a su área para recuperar y despejar balones. Cuando no supera a los rivales, los presiona sin tregua, convirtiéndose en una pesadilla de 90 minutos para cualquier rival.

El Arsenal llegará a Budapest con la mejor defensa de la competición, pero contener a Kvaratskhelia será su mayor desafío. Es, sencillamente, el extremo casi perfecto.