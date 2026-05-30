Tras dejar el Liverpool, Slot se perfila como favorito para dirigir al AC Milan. A pesar de su complicado final en Anfield, su cotización en Europa sigue alta y los rossoneri quieren ficharlo antes de que aparezcan otros pretendientes.

Según el periodista Sacha Tavolieri, Slot ya es el principal candidato para suceder a Massimiliano Allegri en San Siro. Allegri fue destituido tras una campaña desastrosa en la que el gigante italiano terminó quinto en la Serie A, quedándose fuera de la clasificación para la Liga de Campeones por segundo año consecutivo. Las informaciones apuntan a que las conversaciones entre el Milan y los representantes de Slot ya están en marcha.