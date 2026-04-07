AFP
Traducido por
Arne Slot sigue convencido de que el Liverpool puede «plantar cara» al PSG tras ver aspectos positivos en la humillante derrota por 4-0 ante el Manchester City
Sacando fuerzas del derrumbe ante el Etihad
Slot se dirigió a los medios de comunicación en París antes del partido de ida de los cuartos de final, apenas unos días después de la eliminación de su equipo de la FA Cup el fin de semana. El entrenador se negó a permitir que el marcador final de 4-0 eclipsara los momentos del partido en los que su equipo logró plantar cara al equipo local. Cuando se le preguntó qué le hacía creer que la plantilla podía recuperarse, el técnico se refirió a los primeros compases del partido. «Los primeros 35 minutos me dan mucha confianza en que somos capaces de plantar cara a un equipo que, junto con el París Saint-Germain, es para mí uno de los dos mejores —o el mejor— en juego abierto. Son los equipos más difíciles de batir en juego abierto, por su calidad y por la forma en que están dirigidos», afirmó.
- AFP
Slot sale en defensa de los Reds tras la derrota en la FA Cup
Al analizar la abultada derrota, Slot insistió en que el resultado no reflejaba el desarrollo completo del partido y señaló un problema recurrente. «La respuesta es muy sencilla: los primeros 35 minutos, porque no es el primer revés que sufrimos, perder 4-0; no es la primera vez que hay 10, 15 o 20 minutos de un partido en los que no jugamos nuestro mejor fútbol y nos castigan inmediatamente con un gol», afirmó. Para contextualizar aún más el colapso, añadió: «A veces es uno, a veces son dos y, en esta ocasión, fueron cuatro —por cierto, las únicas cuatro ocasiones que concedimos en todo el partido—».
«El PSG supone un reto diferente», afirma Slot
Aunque se mostró satisfecho con la actuación inicial de su equipo, el entrenador advirtió a sus jugadores de que el equipo de Luis Enrique plantea un reto táctico completamente diferente, ya que el actual campeón de la Liga de Campeones llega a esta eliminatoria con una racha de cuatro victorias consecutivas. «No podemos comparar al París Saint-Germain con el City del todo porque, cuando tuvimos el control y la posesión del balón en los primeros 35 minutos, eso también tuvo que ver con que el City se mantuviera más posicional, sin salir tan agresivamente hacia nosotros, mientras que el París Saint-Germain ha demostrado en las últimas temporadas, desde que Luis Enrique está aquí, que no te da ni un segundo para tener el balón cómodamente en los pies. Es presión, presión, presión, presión, presión cada segundo del partido», señaló. Para superar esto, Slot apela al ADN del club, afirmando: «Creo que la respuesta está en la historia del Liverpool. Este club siempre ha demostrado que, en los momentos difíciles, se vuelve a levantar».
- Getty Images
¿Qué le depara el futuro al Liverpool?
Tras su devastadora eliminación de la FA Cup, la Liga de Campeones es ahora el único título por el que compite el Liverpool esta temporada. Sin embargo, también se enfrenta a una batalla titánica en la Premier League para asegurarse la clasificación para la máxima competición europea del año que viene.
Actualmente ocupa el quinto puesto de la tabla con 49 puntos tras 31 partidos, a cinco puntos del Aston Villa, cuarto clasificado, y a seis del Manchester United, tercero. Con el Chelsea y el Brentford pisándole los talones con 48 y 46 puntos respectivamente, el equipo afronta una difícil recta final en la liga, además de su crucial eliminatoria europea a doble partido, para salvar una campaña turbulenta.