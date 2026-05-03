Arne Slot señala al jugador estrella del Manchester United que «hizo daño» al Liverpool en repetidas ocasiones en la derrota en Old Trafford

A pesar de la frustración por el resultado final, Slot admitió que el bajón tras llegar al 2-2 fue en cierto modo característico de su temporada. «Es lo que hay. Perder 2-0, empatar 2-2 y, nada más volver a la cancha, encajar el 3-2 es lo que nos pasa cuando creemos que podemos ganar: nos relajamos. Tuvimos mucha posesión, pero su fuerte es la defensa. Busqué jugar más por las bandas, aunque en la primera parte nos metimos demasiado por el centro y sufrimos contragolpes. Los mismos problemas vuelven a surgir, y no sorprende, pues no hay tiempo para corregirlos durante la temporada».