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Arne Slot se enfrenta a la «tarea realmente difícil» de ganarse de nuevo a la afición del Liverpool, mientras que Jamie Carragher destaca el «gran cambio» en Anfield
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El descontento llega al límite en Anfield
El ambiente en Anfield tocó fondo el domingo, cuando un gol de empate del Tottenham en los últimos minutos obligó a las partes a repartirse los puntos (1-1), lo que deja a los locales en quinta posición. Este resultado deja al vigente campeón a 21 puntos del líder de la Premier League, el Arsenal, y a dos del Aston Villa, cuarto clasificado, en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones. Sin embargo, más preocupante que la clasificación fue la reacción de las gradas: se vio a un número significativo de aficionados dirigiéndose hacia las salidas antes del pitido final, mientras que los que se quedaron recibieron el final del partido con una salva de abucheos dirigidos tanto a los jugadores como al entrenador.
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Carragher advierte de una verdadera desconexión
Carragher expresó en Sky Sports su profunda preocupación por la tensa relación entre el banquillo y la afición. Señaló que, aunque los debates en Internet suelen alejarse de la experiencia real en el estadio, los abucheos que se escucharon el domingo marcaron un punto de inflexión.
«Es preocupante, en lo que respecta a lo que haga el Liverpool esta temporada», señaló Carragher. «Lo más importante es lo preocupante que es para el entrenador. Creo que hay una diferencia con la mayoría de la afición en cuanto a lo que vemos en Internet en comparación con los aficionados que acuden al partido. No es fácil que la afición del Liverpool se vuelva contra un entrenador que ha ganado un título hace menos de un año, pero sentí que el domingo hubo un gran cambio en cuanto a cómo se sentía la afición respecto al equipo y al entrenador. Los abucheos al final, esos fueron auténticos abucheos de una afición descontenta e insatisfecha. Creo que ahora va a ser muy difícil para Arne Slot recuperarse. Una vez que pierdes a esa afición, es muy difícil recuperarla».
Los jugadores piden unidad ante la mala racha
El equipo está bajo presión, pero Dominik Szoboszlai ha sido uno de los que han pedido públicamente paciencia. Su lanzamiento de falta había puesto al Liverpool en camino de sumar tres puntos contra el Tottenham antes del empate de última hora de Richarlison, y el centrocampista húngaro instó a la afición a seguir apoyando al equipo tras el partido. A pesar de los recientes éxitos del club, la falta de regularidad y la aparente pérdida del factor intimidatorio en Anfield han dejado a los aficionados desilusionados con la actual orientación táctica.
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Una misión de rescate europea de gran envergadura
El Liverpool debe dejar atrás sus problemas internos de cara al partido de la Liga de Campeones del miércoles contra el Galatasaray, un encuentro que podría resultar decisivo para el resto de la temporada. El equipo de Slot debe rendir a la perfección para remontar el gol de desventaja de la ida y clasificarse para los cuartos de final. Si no logran pasar de ronda en Europa, aumentaría la presión sobre el entrenador y se alejaría aún más a una afición ya frustrada.
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