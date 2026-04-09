Arne Slot se convirtió en todo lo que detesta tras la vergonzosa derrota ante el París, y el Liverpool siguió perdido mientras el desesperado técnico holandés se acerca al abismo de Anfield

Aunque Frimpong y Kerkez rinden mejor como laterales, el Liverpool pareció inseguro con una formación inédita.
Como apuntó Jamie Carragher en CBS Sports, el cambio de sistema de Slot resultó contraproducente y debilitó a los Reds en defensa.
«Si nos fijamos en cómo ha planteado el partido el entrenador, ha intentado algo, pero se ha equivocado enormemente a nivel táctico», afirmó el excentral del Liverpool. «Lo ha hecho todo mal con la defensa de cinco, porque en realidad estaban más expuestos de lo que lo habrían estado con una defensa de cuatro, ya que jugaron al hombre, lo que significa que los tres centrales tenían que cubrir toda la anchura del campo.
Y viendo a Virgil van Dijk esta noche en el centro de una defensa de tres... Normalmente, cuando cumples años piensas: “Esto es perfecto, todos están en su sitio y tendré más protección”. Pero esta vez fue distinto: los centrales se metían en el medio, no tenían marca y Van Dijk, con 34 años, tuvo que correr sin parar. Y no pudo.
La gente ha criticado a Van Dijk por sus actuaciones esta temporada, pero creo que ha sido duro, porque juega todos los partidos y su compañero, [Ibrahima] Konaté, que esta noche volvió a estar mal, comete un error en cada encuentro, así que no es fácil jugar a su lado. Por eso, de hecho, creo que Van Dijk sigue siendo uno de los mejores jugadores del Liverpool esta temporada.
Esta noche, en esa defensa de tres, nunca lo había visto tan incómodo con la camiseta del Liverpool; seguro que le suplicará a Arne Slot que no vuelva a usar ese sistema.