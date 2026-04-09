Arne Slot se convirtió en todo lo que detesta tras la vergonzosa derrota ante el París, y el Liverpool siguió perdido mientras el desesperado técnico holandés se acerca al abismo de Anfield

Al fin y al cabo, el Liverpool no sufrió una derrota tan abultada como la que había encajado en el Etihad Stadium apenas cuatro días antes. De hecho, el simple hecho de que la eliminatoria siga viva —al menos en teoría— para el partido de vuelta de la próxima semana en Anfield ya es un logro para el equipo de Slot, que atraviesa una mala racha: no realizó ni un tiro a puerta y se limitó a un 24 % de posesión.

Algunos recuerdan que el PSG también dominó al Liverpool en la ida de octavos de la pasada Liga de Campeones, pero el contexto era otro: los ‘reds’ llegaban en mejor forma y con otra mentalidad.

En París, cuatro días después de la goleada 4-0 del City, el técnico renunció a su filosofía, un gesto que parece anunciar su despedida inminente.