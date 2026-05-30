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Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Arne Slot reacciona al cese del Liverpool, comenta el impactante anuncio de los Reds y manda un mensaje a los aficionados descontentos

A. Slot
Liverpool
Premier League

Arne Slot rompió su silencio y envió un mensaje directo a la afición del Liverpool minutos después de que el club confirmara su sorpresiva destitución. El técnico holandés se despidió tras dos años al frente del equipo, una segunda temporada sin títulos.

  • Los Reds despiden al entrenador holandés

    El Liverpool destituyó a Slot tras dos años en Anfield. En un comunicado conjunto, el club y la propiedad lo calificaron de decisión muy difícil. Aunque ganó la Premier en su primera temporada, el equipo terminó quinto y sin títulos en la segunda.

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    El club publica un extenso comunicado

    En un comunicado conjunto, el club y los propietarios elogiaron la huella dejada por Slot a pesar de su marcha: «La contribución de Arne al Liverpool FC ha sido importante, significativa y, sobre todo para los aficionados y para nosotros, exitosa.

    Nuestro agradecimiento es enorme, pues su éxito se basa en ética de trabajo, diligencia y experiencia, que confirman su liderazgo.

    Su compasión y humanidad hablan por sí solos. Le deseamos lo mejor en su próxima etapa, seguros de que su legado en el Liverpool perdurará y crecerá con el tiempo.

    Sin embargo, creemos que es momento de cambiar de rumbo para seguir mejorando. Esto no menosprecia su labor ni nuestro respeto por él; simplemente refleja la necesidad de un nuevo enfoque.

    «Arne se va con nuestro agradecimiento, un título de la Premier League en su palmarés y la certeza de que él y su familia siempre serán bienvenidos en Anfield».

  • Slot deja un mensaje de despedida

    A pesar de lo repentino del anuncio, el entrenador saliente agradeció de inmediato a la afición. En unas declaraciones difundidas en Internet por el periodista Fabrizio Romano poco después de la confirmación del club, Slot reflexionó sobre su etapa en Merseyside y afirmó: «Ha sido una experiencia increíble junto al Liverpool. Estoy muy agradecido de que pudiéramos ganar la liga la temporada pasada».

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    La directiva de Anfield busca un sucesor.

    El Liverpool afronta una transición inesperada en el banquillo para revertir su mal momento antes de la próxima temporada. El exentrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, es el candidato principal tras lograr un impresionante sexto puesto con los Cherries. El nuevo técnico deberá reestructurar la plantilla, levantar la moral del equipo y prepararse para un exigente regreso a la Liga de Campeones.