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Arne Slot ofrece información sobre la lesión de Alexander Isak, mientras que el entrenador del Liverpool resta importancia a las dudas sobre la forma física de Hugo Ekitike de cara a los partidos contra el Manchester City y el PSG
Slot espera que Isak vuelva pronto
El Liverpool sufrió un doble revés el sábado, ya que Ekitike tuvo que ser sustituido en los primeros diez minutos y los Reds acabaron perdiendo el partido por 2-1, lo que supone un duro golpe para sus aspiraciones de clasificarse para la Liga de Campeones. Ekitike pareció sufrir una contusión en la pierna tras un choque con James Milner, pero los Reds pueden sentirse algo aliviados al saber que Isak está a punto de regresar; el internacional sueco no ha jugado con el club desde el partido contra los Spurs en diciembre, cuando se fracturó la pierna. Sin embargo, ahora podría hacer su tan esperado regreso contra el París Saint-Germain en la Liga de Campeones el mes que viene, tras el parón internacional.
Slot dijo: «Alex estará disponible [para el PSG], sí. La pregunta es qué entiendes por "estar listo".
«Si te refieres al jugador que jugó hace exactamente un año contra nosotros en la final de la Carabao Cup y que ese día fue demasiado bueno para nosotros, entonces te diría que tengo mis dudas al respecto tras siete u ocho meses de baja.
Pero espero poder darle algunos minutos. No puedo decirte exactamente qué voy a sacar de ello porque no ha entrenado con el equipo ni una sola vez».
- (C)Getty Images
El entrenador del Liverpool resta importancia a las preocupaciones sobre Ekitike
Slot ha señalado que el Liverpool tuvo que enfrentarse al Brighton sin Alisson Becker y Mohamed Salah, ambos lesionados, y afirma que no sabe cuándo volverá el primero, aunque ha calmado en cierta medida las preocupaciones sobre la baja de Ekitike.
Añadió: «Alisson estará fuera con toda seguridad durante el parón internacional y ya veremos después. Hugo, creo que podría jugar mañana si fuera necesario. Fue un calambre, como lo llamáis aquí, creo. El Brighton hizo lo que esperábamos. Si te enfrentas a un equipo que solo ha tenido 62 horas de descanso y lo primero que haces es convertirlo en un partido intenso, jugar los primeros duelos, jugar duelos duros —por cierto, no hay nada de malo en los duelos—, pero por desgracia fue una colisión y eso provocó que Hugo se retirara. Sí, eso no ayuda nada a los dos minutos.
«Tienes que seguir adelante sin uno de los mejores delanteros que ha visto la liga en los últimos tres o cuatro años, Alexander Isak, que ya no estará disponible en toda la temporada. Uno de los mejores goleadores que ha visto la liga en los últimos ocho años, Mo Salah, tampoco está disponible. Y luego, la baja de Hugo Ekitike, que ha tenido un gran impacto esta temporada.
«Y luego, como tantas [veces] esta temporada, tienes que encontrar la manera de alinear a los jugadores en posiciones a las que quizá no estén acostumbrados y, en la primera parte, creo que lo hicimos bastante bien. Pero a medida que avanzaba el partido, el Brighton se hizo cada vez más fuerte. En algunas ocasiones esta temporada hemos sido capaces de cambiar el rumbo del partido desde el banquillo. Rio [Ngumoha] tuvo algunas jugadas muy buenas, pero durante toda la segunda parte creo que ellos estuvieron más cerca de marcar el 3-1 que nosotros del 2-2».
«No es fácil» resolver la mala racha de los Reds
El Liverpool está pasando por un bache y no ha ganado ninguno de sus tres últimos partidos de la Premier League, y Slot reconoce que se enfrenta al reto de devolver al equipo a su nivel habitual.
Añadió: «Sí, no es fácil, aunque conseguimos una gran victoria [contra el Galatasaray] durante la semana. Creo que no se puede comparar el partido fuera de casa contra el Brighton con el de los Wolves. No se puede comparar un partido que deberíamos haber ganado en cuanto a la creación de ocasiones y todos los demás indicadores que hay en el fútbol con un partido como este. Jugar fuera de casa contra el Brighton es un partido difícil para cualquier equipo, [no solo] para nosotros, sino para cualquier equipo que vaya allí, especialmente si, como nosotros, te faltan algunos jugadores muy influyentes. Estamos hablando de la posición de delantero centro, pero, de nuevo, tuve que hacer un cambio y cubrir la posición de lateral con un jugador que no está acostumbrado a jugar ahí. Por supuesto, ahora, viendo la clasificación, esta derrota duele mucho y debería dolernos mucho.
«Pero el principal problema es que estamos en esta situación porque perdimos puntos en el campo del Wolves en el último minuto con un disparo desviado hace una semana —no hace una semana porque tuvimos que jugar el domingo, no el sábado, sino el domingo, y luego el miércoles y luego el sábado. No como todos los demás equipos de la Champions League, que juegan el domingo, pero nosotros tuvimos que jugar el sábado en el partido de inicio temprano. Ese gol de la semana pasada [contra el Tottenham] en el minuto 90 es, diría yo, incluso un problema mayor que perder a domicilio en Brighton».
- AFP
¿Y ahora qué?
El Liverpool se enfrentará al Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup tras el parón internacional, antes de medirse al PSG en lo que podría ser el partido del regreso de Isak. No volverán a jugar en la Premier League hasta el 11 de abril, cuando reciban al Fulham en Anfield.
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