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Arne Slot no se arrepiente de la disputa con Mohamed Salah ante la marcha de la leyenda del Liverpool
Slot se mantiene firme en sus decisiones tácticas
Salah acusó al club de «echarle la culpa» durante una racha en la que el equipo perdió nueve de los doce partidos disputados. No obstante, el entrenador del Liverpool se mantiene firme en sus decisiones tácticas a pesar del deterioro público de su relación durante un difícil periodo invernal. Esta decisión llevó al delantero a publicar un vídeo en las redes sociales en el que confirmaba que la actual temporada sería la última en Merseyside, poniendo fin a una legendaria estancia de nueve años que le valió dos títulos de la Premier League y una Champions League.
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Respuesta a los rumores sobre su salida
Slot se apresuró a descartar la idea de que unos pocos partidos en el banquillo determinaran el futuro de Salah. «Echo la vista atrás a esta temporada y pienso que tomé algunas decisiones que podrían haber sido mejores, pero no me refiero a este caso concreto con Mo», declaró Slot antes del partido de cuartos de final de la FA Cup que enfrentará a los Reds con el Manchester City. «No me arrepiento de muchas de las cosas que hice durante el poco más de un año y medio que pasamos juntos. Una vez más, la suposición de que si no juega es porque quiere marcharse —esa es la suposición que se está haciendo— entonces se habría marchado hace año y medio».
«Recuerdo el partido fuera de casa contra el West Ham en el que no jugó (bajo las órdenes de Jurgen Klopp en 2024). Yo no estaba allí. Él no decidió marcharse. Se da por hecho que si no juegas en estos partidos y de repente quieres marcharte, es una suposición y quizá sea cierta o quizá no. Pero la historia ha demostrado que él no hizo eso anteriormente y que tuvo una gran temporada después de aquello».
La privacidad frente a las revelaciones sensacionales
La decisión de Salah de anunciar su marcha a través de un vídeo en las redes sociales pilló por sorpresa a muchos aficionados, pero Slot dio a entender que el diálogo interno había sido mucho más extenso. El técnico holandés no reveló detalles sobre el contenido de sus conversaciones privadas, optando en su lugar por respetar las razones personales del jugador para seguir adelante.
«Cuando se anuncian cosas como esta al mundo exterior, no creo que os sorprenda saber que hay muchas discusiones y conversaciones entre él, su agente, el club, él y yo antes de que esto salga a la luz pública. Pero, como siempre he dicho, y no voy a cambiar lo que se ha dicho entre nosotros dos, o entre él y el club, eso es algo que no voy a compartir. Si él quiere compartir sus razones por las que lo hizo, entonces depende de él, pero no me corresponde a mí hablar por él», añadió el entrenador del Liverpool.
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Derecho a decidir su futuro
A pesar de las desavenencias públicas, Slot no escatimó elogios hacia todo lo que el delantero ha logrado en el club —que ocupa el tercer puesto en la lista histórica de goleadores del club con 255 tantos—. Con dos títulos de la Premier League y una Champions League en su palmarés, Salah se marcha como uno de los mejores que jamás haya vestido la camiseta roja, y el entrenador cree que se ha ganado el derecho a retirarse según sus propios términos.
«Creo que Mo se ha ganado por completo el derecho a decidir cuándo cree que debe marcharse. Y ha hecho tantas cosas por este club. Tiene que tomar su propia decisión y eso es lo que ha hecho. Tras ese incidente al que te refieres [en Leeds], que son incidentes que ocurren en todo el mundo casi a diario en el fútbol, ¿sabes lo que pasó después? Se fue a la Copa Africana de Naciones y, cuando volvió de la Copa Africana de Naciones, jugó todos y cada uno de los partidos. El único que puede hablar de ello es el propio Mo. Así que ahora estás dando por hecho que quiere marcharse porque estuvo fuera seis días. Pero eso no tiene por qué ser cierto», concluyó Slot.