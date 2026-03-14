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Arne Slot hace un curioso comentario sobre «el mejor club en el que pasar por un mal momento» mientras el entrenador del Liverpool responde a las críticas que piden su destitución
Aumenta la presión sobre Slot tras alcanzar un hito
El hito se alcanzó oficialmente el martes por la noche durante la derrota por 1-0 ante el Galatasaray en la Liga de Campeones, un resultado que ha empeorado aún más el ambiente en Merseyside. Irónicamente, el balance de Slot —62 victorias en sus primeros 100 partidos— le sitúa a la par del legendario Sir Kenny Dalglish como el entrenador con más victorias en ese periodo, pero en estos momentos no hay motivos de celebración en el AXA Training Centre, ya que la presión sobre su puesto ha alcanzado cotas máximas.
El contraste entre la campaña de debut de Slot y su actual bache es enorme, lo que ha dado lugar a rumores sobre su idoneidad a largo plazo para el cargo. Tras guiar al Liverpool a una contundente victoria en la Premier League la temporada pasada, terminando con 10 puntos de ventaja y cuatro jornadas por disputar, las cosas parecen haberse descarrilado durante un difícil segundo año en el que el club ha caído al sexto puesto de la tabla.
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Una extraña confesión sobre la vida en Anfield
Ante el creciente revuelo en torno a su futuro y las peticiones de algunos sectores para que se produzca un cambio en la dirección del equipo, Slot ofreció una valoración sincera y algo inusual de su situación. «Puede que suene raro si solo digo cosas positivas, porque esta temporada no ha sido solo positiva», admitió el entrenador durante la rueda de prensa previa al partido.
«El apoyo que siempre he sentido —no me refiero a las redes sociales, que no sigo mucho—, sino el apoyo que he sentido de la afición local, la visitante, la gente dentro del pabellón y la propiedad. Lo que hemos hecho aquí juntos para lograr lo que hemos logrado es, en mi mente y en mi memoria, algo muy especial. Ahora estamos pasando por dificultades, eso también es muy obvio. Probablemente este sea el mejor club con el que pasar por dificultades».
Slot siente el apoyo de la gente
A pesar de la precaria situación en la clasificación, Slot insiste en que el ambiente interno en el Liverpool sigue siendo de apoyo, lo que contrasta con las reacciones más volátiles que se ven en Internet. Cree que la cultura única del club ofrece una red de seguridad que fomenta el esfuerzo en lugar del miedo, incluso cuando los resultados sobre el terreno de juego no están a la altura de las altas expectativas de la afición de Anfield.
Dijo: «Este club siempre ha demostrado, en diferentes épocas, que todo el mundo está ahí para apoyarte. Te esfuerzas aún más. Es un club fantástico para trabajar por las instalaciones, la gente, los aficionados; no todo es negativo cuando no conseguimos los resultados que queremos».
- AFP
Centrándonos en lo afortunados que somos por tener este trabajo
Mientras los Reds buscan dar un giro a su temporada, Slot sostiene que la presión que conlleva el cargo en el Liverpool es una carga que sigue estando más que dispuesto a asumir. Aunque el comentario de que es «el mejor club en el que pasar por dificultades» pueda sorprender a los aficionados que exigen un éxito inmediato, el holandés insiste en que su aprecio por la institución no ha disminuido durante esta racha de resultados tan complicada. «Sigue siendo un lugar fantástico en el que estar. ¡Y aún mejor si se gana la liga! Incluso en una temporada como esta, sigue siendo un privilegio», concluyó Slot.
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