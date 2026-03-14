Arne Slot hace un curioso comentario sobre «el mejor club en el que pasar por un mal momento» mientras el entrenador del Liverpool responde a las críticas que piden su destitución

El hito se alcanzó oficialmente el martes por la noche durante la derrota por 1-0 ante el Galatasaray en la Liga de Campeones, un resultado que ha empeorado aún más el ambiente en Merseyside. Irónicamente, el balance de Slot —62 victorias en sus primeros 100 partidos— le sitúa a la par del legendario Sir Kenny Dalglish como el entrenador con más victorias en ese periodo, pero en estos momentos no hay motivos de celebración en el AXA Training Centre, ya que la presión sobre su puesto ha alcanzado cotas máximas.

El contraste entre la campaña de debut de Slot y su actual bache es enorme, lo que ha dado lugar a rumores sobre su idoneidad a largo plazo para el cargo. Tras guiar al Liverpool a una contundente victoria en la Premier League la temporada pasada, terminando con 10 puntos de ventaja y cuatro jornadas por disputar, las cosas parecen haberse descarrilado durante un difícil segundo año en el que el club ha caído al sexto puesto de la tabla.