Getty/GOAL
Traducido por
Arne Slot ha sido elogiado por dejar fuera a Mohamed Salah, quien admite que ni él mismo «puede creer» que esté fallando tantas ocasiones claras
La estrella egipcia lucha por mantener la regularidad
El ídolo del Liverpool ha recibido críticas inusuales por sus recientes actuaciones ante la portería. A pesar de su condición de leyenda, solo ha marcado 10 goles en 35 partidos esta temporada, lo que ha abierto el debate sobre su titularidad. Klopp le dejó fuera en la ida de cuartos de la Champions contra el PSG, que el Liverpool perdió 2-0, avivando las dudas sobre su futuro inmediato en el club.
- AFP
Allardyce respalda la decisión de Slot
Allardyce cree que Slot debe priorizar los resultados sobre la reputación y respalda su valiente decisión de dejar a Salah en el banquillo. En declaraciones a BOYLE Sports, afirmó: «A Arne Slot le cuesta más dejar fuera a Mohamed Salah ahora que todos saben que se va, pero debe hacer lo mejor para el equipo.
Si cree que Salah no aporta lo suficiente, debe dejarlo fuera, porque la culpa recaerá sobre él. Se nota en la cara de Salah; no puede creer las ocasiones que está fallando. La que falló contra el Manchester City el fin de semana pasado… 99 de cada 100 veces antes la habría marcado. Dudó un par de segundos y el defensa bloqueó el disparo. Después falló un penalti en la segunda parte. Cuando esto pasa, su confianza se resiente. Ese penalti fue como un pase atrás al portero».
Una mala racha que se prolonga en Anfield
La preocupación para el Liverpool es que este bajón de forma parece más que un simple bache temporal. Allardyce señaló que los goles que los aficionados esperan —especialmente la jugada de Salah de recortar hacia dentro y enviar el balón a la escuadra— han desaparecido casi esta temporada.
«No está en una mentalidad goleadora y, por desgracia, lleva ya mucho tiempo», añadió. «Esa jugada en la que recorta por su lado izquierdo y coloca el balón en la escuadra, creo que solo la he visto una o dos veces esta temporada; antes se veían diez».
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
La derrota ante el PSG complica el pase del Liverpool de cara a la vuelta en Anfield. Antes, el equipo de Slot visitará al Fulham en la Premier, donde es quinto, a seis puntos del cuarto, el Manchester United. Salah aspira a recuperar su sitio en el once y brillar en ambos duelos.