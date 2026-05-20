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Arne Slot Mohamed Salah Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

¡Arne Slot debe irse! El reproche de Mohamed Salah al entrenador del Liverpool deja al técnico campeón en evidencia, mientras el vestuario de Anfield pide un cambio

Opinion
Liverpool
A. Slot
M. Salah
Premier League
FEATURES
Liverpool vs Brentford

Cuando Mohamed Salah se enfrentó a Jürgen Klopp tras ser sustituido en un frustrante y costoso empate contra el West Ham el 27 de abril de 2024, el egipcio decidió no seguir con la discusión. En la zona mixta del London Stadium declaró: «Si hablo, saltarán chispas». Con sensatez, prefirió callar.

Klopp se iba de todos modos, así que Salah no necesitaba arriesgar su imagen ante la afición del Liverpool enfrentándose a uno de los entrenadores más queridos de la historia del club. En ese duelo, solo habría habido un ganador.

Sin embargo, Salah ha criticado sin tapujos a su sucesor, Arne Slot. Aunque no lo nombró en su comunicado de la semana pasada, todos, incluso sus compañeros que le pusieron «Me gusta» en Instagram, entendieron a quién apuntaba.

Era la tercera vez que lo hacía esta temporada; el primer ataque sorprendió al técnico, pero el último ha sido el más dañino.

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Negándose a irse sin protestar

    Cuando el Liverpool confirmó la salida de Salah, mucho antes del final de la temporada y a su pedido, quedó claro que no se iría sin ruido. No es su estilo. Aunque el egipcio no habla mucho, en las pocas ocasiones en que se ha sentido insatisfecho en Anfield durante nueve años, siempre ha dejado claro lo que piensa.

    Por eso no extrañó que, tras ganar la Premier con una de sus mejores temporadas individuales, se molestara cuando Slot lo sentó apenas seis meses después.

    Sus declaraciones en Elland Road, en diciembre, sacudieron al Kop: dijo que «alguien» en el club quería que él «cargara con toda la culpa» de la peor racha en 71 años y que su antes «buena relación con el entrenador» se había roto.

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  • Liverpool FC v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reacción negativa de los medios

    La insubordinación de Salah fue, y con razón, criticada con contundencia. Un gesto de mal gusto, poco profesional y contrario a la regla no escrita de «nunca laves los trapos sucios en público», que tantos jugadores anteriores respetaron.

    Lo mismo ocurre con su última queja, en la que el jugador de 33 años culpó sin tapujos a Slot de la mala campaña por alejarse del fútbol “heavy metal” que defendía su predecesor. Fue otra rebeldía deliberada, un intento claro de controlar la narrativa de cara al último partido de la temporada del Liverpool —y de su carrera en Anfield—.

    Para desgracia de Slot, la estrategia ha funcionado: será criticado si deja a Salah fuera del partido del domingo contra el Brentford y también si lo incluye.

  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Los aficionados apoyan a Salah

    A pesar de los denodados esfuerzos de Jamie Carragher y compañía por volver a presentar a Salah como el villano de la historia, esta vez los aficionados del Liverpool no se lo tragan. De hecho, se produjo un momento divertido durante el último ataque de Carragher contra la reputación de Salah en «Monday Night Football», cuando una encuesta realizada por Sky Sports reveló que el 92 % de los aficionados del Liverpool apoyaban a Salah frente a Slot.

    Antes, Carragher y otros comentaristas cercanos al club advertían que la opinión online de la afición no era fiable. Pero en el último partido en casa contra el Chelsea quedó claro que también los seguidores en el estadio han perdido la paciencia con el técnico. Con razón.


  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sentimiento compartido de frustración

    Cualquier duda de que los problemas de Slot iban más allá de un choque con Salah se ha disipado en los últimos seis meses.

    En 2026, el Liverpool no ha ganado ningún partido sin Salah, y la decisión de Slot de dejarlo en el banquillo en los dos encuentros de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain resultó contraproducente: ningún jugador local creó más ocasiones que el egipcio, pese a que solo jugó 59 de los 180 minutos.

    Eso no implica que la afición esté satisfecha con el rendimiento o el comportamiento de Salah esta temporada; tampoco les impresiona que una leyenda viva del club haya usado Instagram para criticar al técnico.

    Aun así, a diferencia de muchos medios, los seguidores se fijan más en el mensaje, pues comparten la decepción de Salah y aún no salen del shock por ver cómo el sustituto ideal de Slot, Xabi Alonso, fichaba por el Chelsea.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Motín en Merseyside

    Es innegable que el Liverpool ha perdido el rumbo con Slot. Antes era un equipo difícil de batir; ahora es fácil de vencer, y la culpa es del entrenador. Los rivales no inventan nuevas formas de derrotar a los Reds: repiten lo mismo una y otra vez —jugadas a balón parado, bloqueos bajos y transiciones rápidas— con el mismo éxito.

    Slot admite la frustración de la afición y asegura que «subestiman lo que puede hacer un mercado de fichajes», pero ¿en qué equipo confiaría tras invertir 450 millones de libras (600 millones de dólares) y dejar al anterior campeón más débil?

    Además, Slot apenas ha logrado integrar a los nuevos: solo Hugo Ekitike ha rendido, y hasta él apoyó la queja de Salah sobre el estilo de juego, al igual que sus compañeros fichados en 2025: Milos Kerkez, Jeremie Frimpong y Giovanni Leoni.

    Que Dominik Szoboszlai, Curtis Jones y Andy Robertson respaldaran a Salah resultó aún más revelador, pues los tres han reconocido en los últimos meses que la temporada del Liverpool está muy por debajo de lo esperado.

    La declaración de Salah, aunque interesada y dirigida a dañar a Slot, no es la causa de la rebelión que se respira en Merseyside. La mayoría de los Reds están inquietos porque los partidos del Liverpool resultan tan duros de jugar como de ver.

  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un último golpe fatal

    Slot, como ha hecho toda la temporada, invocará múltiples excusas. Aunque se reconozcan los problemas de lesiones, no hay justificación para que el Liverpool haya encajado 52 goles en la liga o perdido 19 partidos en todas las competiciones (solo una vez desde su último ascenso, en 1962, ha sufrido más derrotas en una temporada).

    La excusa de que era una temporada de transición insulta la inteligencia de los aficionados que vieron al equipo campeón de la Premier en abril. Fenway Sports Group no invirtió en fichajes históricos para acabar quintos.

    Sus jefes esperaban ver mejoras con el paso de las jornadas, pero nada indica que prescindir de Salah, Robertson o Jones vaya a solucionar los problemas del equipo.

    Aunque Salah erró al expresar sus quejas en público, lo que dijo era cierto. Los resultados del Liverpool este curso han sido inaceptables, muchos partidos dolorosos de ver y la posición de Slot ya es insostenible. La poca credibilidad que le quedaba al técnico se esfumó ante el enorme respaldo a las palabras de Salah.


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