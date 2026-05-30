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Arne SlotGetty Images
Jonas Rütten

Traducido por

¡Arne Slot debe irse! Cambio sorpresivo en el Liverpool: ¿malas noticias para el Bayer Leverkusen?

Premier League
A. Slot
Liverpool

El Liverpool FC despidió este sábado, de forma inesperada, al entrenador Arne Slot.

La separación sorprende, pese a una temporada decepcionante, porque hasta hace poco el club aseguraba que el neerlandés seguiría la próxima temporada.

Según Fabrizio Romano, el favorito para sustituirlo es Andoni Iraola, quien ya figuraba, junto a Oliver Glasner, entre los candidatos preferidos del Bayer Leverkusen. El contrato de Iraola con el AFC Bournemouth está a punto de expirar; en los Cherries realizó un trabajo sobresaliente en los últimos años, lo que le valió el interés de varios clubes de primer nivel.

  • «Para nosotros, como club, ha sido una decisión difícil», informó el Liverpool el sábado: «La contribución de Arne al Liverpool FC ha sido significativa, importante y, lo que más cuenta para los aficionados y para nosotros, exitosa. Por ello, nuestro agradecimiento es inmenso».

    Slot ganó la liga en su primera temporada tras suceder a Jürgen Klopp. La temporada pasada el club invirtió casi 500 millones de euros en fichajes como Florian Wirtz, Alexander Isak o Hugo Ekitike, pero los resultados no llegaron.

    A pesar de la inversión, el equipo no funcionó como colectivo y las opciones de título se esfumaron pronto. En la Premier, Liverpool acabó quinto y se clasificó para la Champions. En dicha competición, el PSG expuso sus limitaciones en cuartos. 

    En la FA Cup cayó 0-4 ante el Manchester City en cuartos. También perdió la Supercopa y la cuarta ronda de la Copa de la Liga frente al Crystal Palace.

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