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Arne Slot criticó duramente el uso que el seleccionador húngaro hizo de Dominik Szoboszlai, después de que el responsable del Liverpool insinuara que quería que los jugadores descansaran durante los compromisos internacionales
El llamamiento de Slot en favor de la protección de los jugadores
Slot ha expresado recientemente su preocupación por la exigencia física a la que se ve sometida su plantilla, e instó a los seleccionadores nacionales a tener en cuenta la carga de trabajo de los jugadores. El técnico holandés está especialmente interesado en proteger a sus jugadores clave, entre ellos Szoboszlai, de lesiones evitables durante el parón internacional.
En declaraciones a Match of the Day, Slot afirmó: «Creo que los jugadores necesitan un descanso más que el entrenador y, por desgracia, tienen que seguir jugando. Esperemos que los seleccionadores de sus países comprendan que en el Liverpool muchos jugadores han disputado muchos minutos. Pero creo que otros clubes quizá podrían haber rotado más de lo que yo he podido hacerlo esta temporada. Así que esperemos que los seleccionadores no les hagan jugar 180 minutos en dos partidos».
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Rossi responde al entrenador del Anfield
Rossi ha rechazado las sugerencias de Slot por considerarlas una injerencia innecesaria, insistiendo en que Szoboszlai sigue siendo fundamental para los próximos amistosos contra Eslovenia y Grecia. El seleccionador italiano ha subrayado que no dejaría fuera al centrocampista para satisfacer las exigencias del Liverpool, señalando que él nunca hace comentarios sobre las convocatorias del propio Slot.
«Nunca he hablado con Slot personalmente», declaró Rossi a Blikk. «Por lo tanto, nunca he tenido nada que decir sobre cuándo el entrenador del Liverpool, por ejemplo, alineará a Szoboszlai como defensa. Pero también esperaría que él no interfiriera en mi trabajo. Si Dominik quiere descansar, por supuesto que se lo permitiría. Pero todo el mundo sabe lo importante que es para él la camiseta de la selección nacional como capitán del equipo. Lo importante para nosotros ahora es terminar estos dos partidos con un buen resultado».
Szoboszlai, en el centro de la polémica entre el club y la selección
La tensión entre el club y la selección nacional se debe al enorme esfuerzo físico que ha realizado Szoboszlai desde que se incorporó a los Reds. Bajo la dirección de Slot, este jugador de 25 años se ha consolidado como uno de los futbolistas más trabajadores de la Premier League. Las estadísticas muestran con frecuencia que el exjugador del RB Leipzig lidera el equipo en distancia recorrida y sprints de alta intensidad, lo que le convierte en un candidato con alto riesgo de sufrir agotamiento o fatiga muscular durante los parones de mitad de temporada.
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Gran carga para Szoboszlai
La importancia de Szoboszlai para los Reds queda patente en la enorme carga de trabajo que ha soportado esta temporada. Ha disputado 3.848 minutos en 43 partidos en todas las competiciones con el Liverpool, en los que ha aportado 12 goles y ocho asistencias. Este desgaste físico llega en un momento crucial, ya que el Liverpool lucha por asegurarse un puesto entre los cinco primeros para disputar la Liga de Campeones la próxima temporada. El club ocupa actualmente la quinta posición, a cinco puntos del Aston Villa, cuarto clasificado.