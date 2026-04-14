Arne Slot critica al Gobierno británico por el retraso en la Ley de Hillsborough, mientras el Liverpool conmemora el 37.º aniversario

Antes del esperado partido de la Liga de Campeones entre Liverpool y París Saint-Germain en Anfield, Slot usó sus notas en el programa oficial para hablar del estancamiento político en torno a la Ley de Hillsborough.

El técnico holandés reafirmó su apoyo a las familias y cuestionó por qué las autoridades aún no establecen un «deber de sinceridad» legal.

La norma, que busca obligar a los organismos públicos a decir la verdad en investigaciones de grandes tragedias, enfrenta obstáculos desde hace meses por desacuerdos sobre la inclusión de los servicios de inteligencia.