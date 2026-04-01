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Arne Slot confirma las buenas noticias sobre las lesiones en el Liverpool: Mohamed Salah y Alexander Isak están listos para volver
Slot ofrece información actualizada sobre el estado físico de Isak
Isak está por fin a punto de hacer su tan esperado regreso a los terrenos de juego tras una agotadora baja. El internacional sueco lleva fuera de juego desde diciembre, tras sufrir una fractura en la pierna durante un partido de la Premier League contra el Tottenham, pero su recuperación ha alcanzado ahora un punto de inflexión decisivo.
Antes de su lesión, Isak había disputado 16 partidos en todas las competiciones con el Liverpool, marcando solo tres goles y dando una asistencia durante su primera temporada. Sin embargo, parece que la suerte está cambiando para la estrella sueca. Al hablar del progreso del delantero, Slot dijo: «Creo que Alex está en un momento realmente bueno porque Suecia se clasificó para el Mundial ayer por la tarde y, aparte de eso, mañana va a entrenar con el grupo de nuevo por primera vez. Si has trabajado tan duro durante tres o cuatro meses, o algo así, y luego vuelves a los entrenamientos con el equipo, eso es muy bonito para cualquiera. Así que, en ese sentido, Alex está en un buen momento.
«Por supuesto, solo es su primera sesión con el equipo tras tres o cuatro meses [de baja], pero es bueno tenerlo de vuelta porque todos sabemos a quién fichamos y hemos fichado a un delantero increíble. Así que tenerlo de nuevo en un equipo que suele generar bastantes ocasiones —y quizá no desde el primer momento en que pueda empezar—, pero tenerlo de vuelta durante los dos últimos meses es, creo, muy útil para nosotros».
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Salah, listo para el duelo contra el City
Aunque Isak lleva mucho tiempo de baja, la reciente lesión muscular de Salah había provocado una nueva oleada de preocupación en Anfield. El emblemático jugador egipcio se perdió el partido contra el Brighton y fue eximido de sus compromisos con la selección, pero Slot reveló que la mentalidad de élite del delantero ha acelerado su regreso.
«Otro ejemplo de lo que le hace especial, porque en el momento en que se lesionó hubo una situación en la que pensaron: “No creo que esté disponible para el partido contra el City”. Pero Mo me miró y me dijo: “Creo que estaré disponible para el partido contra el City”», explicó Slot a los periodistas. «Simplemente cuida tanto su físico desde hace tanto tiempo que se recupera muy rápido. Así que mañana volverá a entrenar con el equipo y, si todo va bien, estará disponible para acompañarnos en el City».
Últimas noticias sobre las lesiones de Alisson y Frimpong
No todo fueron buenas noticias para los Reds, ya que el portero Alisson Becker «estará de baja un poco más de tiempo» tras retirarse de la convocatoria de Brasil, y persisten las preocupaciones sobre Jeremie Frimpong tras sufrir un contratiempo con la selección de Países Bajos. Slot explicó que la baja de Frimpong de la selección fue por precaución, pero añadió que «se le realizará una resonancia magnética» para comprobar si el problema es grave.
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Chiesa, «de vuelta en la convocatoria» para el partido contra el City
Por el lado positivo, Federico Chiesa vuelve a estar disponible tras reincorporarse hoy a los entrenamientos, y Slot ha confirmado que «estará listo para el partido del fin de semana». A pesar de las preocupaciones defensivas, el regreso de Salah e Isak supone un importante impulso anímico y táctico para la plantilla de cara a la recta final de la temporada.