Arne Slot confirma las buenas noticias sobre las lesiones en el Liverpool: Mohamed Salah y Alexander Isak están listos para volver

Isak está por fin a punto de hacer su tan esperado regreso a los terrenos de juego tras una agotadora baja. El internacional sueco lleva fuera de juego desde diciembre, tras sufrir una fractura en la pierna durante un partido de la Premier League contra el Tottenham, pero su recuperación ha alcanzado ahora un punto de inflexión decisivo.

Antes de su lesión, Isak había disputado 16 partidos en todas las competiciones con el Liverpool, marcando solo tres goles y dando una asistencia durante su primera temporada. Sin embargo, parece que la suerte está cambiando para la estrella sueca. Al hablar del progreso del delantero, Slot dijo: «Creo que Alex está en un momento realmente bueno porque Suecia se clasificó para el Mundial ayer por la tarde y, aparte de eso, mañana va a entrenar con el grupo de nuevo por primera vez. Si has trabajado tan duro durante tres o cuatro meses, o algo así, y luego vuelves a los entrenamientos con el equipo, eso es muy bonito para cualquiera. Así que, en ese sentido, Alex está en un buen momento.

«Por supuesto, solo es su primera sesión con el equipo tras tres o cuatro meses [de baja], pero es bueno tenerlo de vuelta porque todos sabemos a quién fichamos y hemos fichado a un delantero increíble. Así que tenerlo de nuevo en un equipo que suele generar bastantes ocasiones —y quizá no desde el primer momento en que pueda empezar—, pero tenerlo de vuelta durante los dos últimos meses es, creo, muy útil para nosotros».