Slot reveló que las conversaciones sobre la renovación de la plantilla ya habían comenzado mucho antes de su llegada a Merseyside, pero el éxito del Liverpool la temporada pasada modificó el calendario de esos planes.

«Estamos de acuerdo desde hace año y medio», afirmó Slot en The Guardian. «En el fútbol hay ciclos. Estoy contento de que Mo y Robbo hayan trabajado con los fichajes del verano pasado; así vieron lo que el club significa para ellos y lo duro que trabajan».

«Es normal que los clubes exitosos tengan ciclos. No es algo nuevo. Lo bueno es que quizá pospusimos ese ciclo con la temporada pasada».