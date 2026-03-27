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Argentina: Panichelli se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla; adiós al Mundial, ¿qué cambia en el mercado y para el Milan?

Argentina
Strasbourg
J. Panichelli
AC Milán

El delantero sudamericano se lesionó en el último entrenamiento con Argentina

Un duro golpe para el Estrasburgo, que lucha por clasificarse para las competiciones europeas y sigue en liza por la victoria en la Conference League, y también para la selección argentina. Esta pierde para el próximo Mundial un valioso recurso para su línea de ataque. Joaquín Panichelli, delantero nacido en 2002, se lesionó gravemente en la última sesión de entrenamiento previa al partido amistoso entre Argentina y Mauritania y deberá guardar reposo durante un largo periodo.


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  • ME HE ROTO EL LIGAMENTO

    Según los primeros diagnósticos realizados por el equipo médico de la Selección, Panichelli se ha lesionado el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Una lesión que requerirá una intervención quirúrgica y una ausencia de los terrenos de juego de al menos seis meses. Obviamente, se esfuma el objetivo de figurar en la lista de convocados del seleccionador Lionel Scaloni para el Mundial, en el que Argentina parte como vigente campeona, pero además el Estrasburgo pierde a su máximo goleador de la temporada —autor de 20 goles en 39 partidos— para intentar cerrar este año de la mejor manera posible. Al mismo tiempo, Panichelli queda fuera del radar de aquellos equipos que lo habían seguido de cerca en los últimos meses tras su excelente impacto en la liga francesa.

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  • SEGUIDO POR EL MILÁN

    Fichado el verano pasado por el Estrasburgo por unos 17 millones de euros, tras sus inicios en el River Plate y sus etapas en el Alavés y el Mirandés (20 goles en la Segunda División española), Panichelli había llamado la atención de varios equipos europeos. Desde el Chelsea, que mantiene excelentes relaciones con el Estrasburgo al compartir los mismos propietarios, pasando por algunos equipos de la Premier League y de la Serie A. Entre ellos se encuentra también el Milan, que el próximo verano tiene la intención de realizar una importante inversión para su ataque y que había incluido el nombre del futbolista argentino en la lista de posibles objetivos.