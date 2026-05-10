La influencia de Messi en la selección argentina trasciende las estadísticas. Con el Mundial 2026 acercándose, sus compañeros saben lo crucial que es este momento.

Tagliafico, baluarte de la defensa albiceleste, destacó el liderazgo del capitán y recordó los tres títulos que ya ganó con la selección.

«Leo significa mucho para nosotros porque es nuestro capitán y líder», afirmó Tagliafico a la FIFA. «El equipo siempre lo apoyará. Trabajaremos juntos para defender el título y hacer de este otro torneo inolvidable».