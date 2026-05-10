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Argentina busca un desenlace a la altura de la carrera de Lionel Messi en el Mundial, y Nicolás Tagliafico quiere darle otro título al mejor de la historia
Proteger el legado de los más grandes
La influencia de Messi en la selección argentina trasciende las estadísticas. Con el Mundial 2026 acercándose, sus compañeros saben lo crucial que es este momento.
Tagliafico, baluarte de la defensa albiceleste, destacó el liderazgo del capitán y recordó los tres títulos que ya ganó con la selección.
«Leo significa mucho para nosotros porque es nuestro capitán y líder», afirmó Tagliafico a la FIFA. «El equipo siempre lo apoyará. Trabajaremos juntos para defender el título y hacer de este otro torneo inolvidable».
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El reto de defender el título
Ser campeones defensores implica presiones únicas, pero Tagliafico y sus compañeros las aceptan.
Tras los altibajos desde Catar 2022, el veterano defensa cree que la evolución del equipo en cuatro años les hace más flexibles tácticamente y robustos físicamente para el formato de 48 equipos.
Tagliafico lo resume: «El mayor reto es seguir construyendo sobre lo logrado. Pusimos el listón muy alto y ahora debemos superarlo. Sabemos que la última edición fue muy buena, pero debemos darlo todo para volver a ese nivel».
Un Mundial diferente
La edición de 2026, con partidos en Canadá, México y Estados Unidos, presenta un reto muy diferente. Argentina tendrá su base en Kansas City y afrontará un torneo más largo con una ronda eliminatoria extra.
«Jugar este Mundial como campeones es muy especial: defender el título y volver a vivir el torneo. Creo que será diferente», afirmó Tagliafico.
«Ya jugué Mundiales antes, pero este será distinto: todos querrán ganarnos y defender el título es único».
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La evolución de un campeón del mundo
Al reflexionar sobre su crecimiento desde Catar, la estrella del Lyon, Tagliafico, destacó la maduración de su juego en Europa. Aseguró que, aunque mantiene su intensidad, ahora aporta más comprensión táctica al esquema de Lionel Scaloni, lo que le hace más eficaz en defensa y en la transición.
«Mucho más experiencia, sin duda», afirmó Tagliafico al evaluar su evolución desde 2022. «El trabajo en equipo siempre ha estado ahí, pero ahora puedo aportar más en lo táctico y físico. La intensidad es la misma, pero la experiencia adquirida ayuda. En Europa ya he enfrentado a varios rivales que quizá volvamos a ver en el Mundial, así que esa experiencia siempre suma».