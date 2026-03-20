Cambios sí, pero ninguna revolución. Según informa hoy *La Repubblica*, el proyecto de contar con un cuerpo arbitral profesional no verá la luz, al menos por el momento. Todo queda aplazado; aún hay cosas que decidir, evaluar y comprender, sobre todo si Italia no logra superar la repesca mundialista. Hoy en día, la FIGC no tiene la fuerza necesaria para imponer la reforma de La Haya. Además, los clubes están divididos, y si Lotito y De Laurentiis se mantienen en posiciones contrarias, incluso los que están a favor piensan que es mejor no precipitarse: «No se hacen reformas a una semana de las eliminatorias».
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Árbitros: fin del profesionalismo. Adiós a Gianluca Rocchi; el Open VAR, a punto de desaparecer
OPEN VAR SE APAGA, SE ACABÓ EL REF CAM
Según informa Repubblica, el VAR corre el riesgo de ser eliminado: los árbitros se sienten ofendidos por que los dirigentes admitan los errores en televisión. Las propias cadenas de televisión piden que se haga obligatorio retransmitir todas las conversaciones con la sala del VAR, para no ser acusadas de ocultar supuestas verdades incómodas. Por último, también podrían desaparecer los «announcement» (la explicación del árbitro al público) y las «ref cam» (las imágenes en primera persona).
VIA ROCCHI, PIACE ROSETTI
A partir del año que viene podría haber un nuevo responsable de designación de árbitros: el contrato de Gianluca Rocchi expira en junio y, tal y como están las cosas, él mismo no parece dispuesto a quedarse. A la FIGC le gusta Roberto Rosetti, responsable de designación de árbitros de la UEFA, que siempre ha defendido un VAR menos protagonista.