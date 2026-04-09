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«Arbitraje incomprensible»: el Barcelona presenta una queja oficial ante la UEFA por una mano en la derrota ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones
El Barça exige respuestas a la UEFA
El Barça ha confirmado en un comunicado oficial que ha denunciado ante la UEFA los hechos ocurridos en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. El Club considera que la actuación arbitral fue contraria a la normativa vigente y afectó directamente al desarrollo y al resultado del encuentro. En el minuto 54, tras una reanudación correcta del juego, un rival tocó el balón con la mano en el área sin que se pitara penalti. El Club considera que esta decisión, sumada a la omisión del VAR, constituye un error grave. Por ello, solicita una investigación, acceso a las comunicaciones del árbitro y, si procede, el reconocimiento oficial de los errores y las medidas correspondientes. El Club recuerda que, en las últimas ediciones de la Liga de Campeones, decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado al equipo, creando una clara desventaja e impidiéndole competir en igualdad de condiciones con otros clubes».
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La extraña polémica sobre la mano
El Barça protesta por un incidente en el minuto 54. El suplente del Atlético, Marc Pubill, detuvo con la mano un balón en juego tras un saque de puerta de Juan Musso y se lo devolvió al portero, creyendo erróneamente que aún no estaba en juego. El árbitro István Kovacs, sin consultar al VAR, ignoró la clara infracción y solo ordenó repetir el saque.
Hansi Flick protestó airado desde la banda, pues ni el árbitro ni el VAR señalaron penalti. El Barcelona considera que fue un error grave, ya que la jugada se produjo cuando el partido ya estaba reanudado.
Flick critica el fallo del VAR
Tras el partido, Flick criticó el arbitraje: «No entiendo por qué el VAR no intervino; es increíble. Todos erramos, pero en una jugada así… ¿Para qué tenemos el VAR? Debió ser penalti y segunda amarilla», afirmó.
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- AFP
Una dura batalla tras el drama de la tarjeta roja
La polémica mano no fue el único momento caliente: el Barcelona jugó casi todo el partido con diez. La expulsión de Pau Cubarsi justo antes del descanso inclinó la balanza a favor del Atlético de Diego Simeone. Flick cuestionó la roja, pero consideró más grave el penalti no pitado por mano.
Con el 2-0 en contra tras los goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, la remontada en cuartos de la Liga de Campeones se antoja complicada. Pese a ello, el Barça afronta con desafío el partido de vuelta en Madrid y confía en que su protesta formal lleve a un arbitraje más riguroso.