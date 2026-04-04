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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
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Arbeloa se encuentra en un aprieto por culpa de una estrella del Real Madrid

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Álvaro Arbeloa
J. Bellingham
Real Madrid
Mallorca vs Real Madrid
Mallorca
Primera División
España
Inglaterra

Un dolor de cabeza de lujo en el Bernabéu

El diario español «AS» ha revelado que el Real Madrid ha comenzado por fin a alcanzar la esperada compenetración técnica, unos tres meses después de que Álvaro Arbeloa asumiera el cargo de entrenador en sustitución de Xabi Alonso.

El diario ha aclarado que esta evolución no significa que el equipo sea inmune a las crisis, sobre todo ante el fantasma de las lesiones que sigue amenazando su estabilidad. Arbeloa ya había advertido de que el equipo, si no está al cien por cien, podría caer derrotado ante cualquier rival.

No obstante, los indicios actuales parecen muy positivos, ya que el equipo ha logrado cinco victorias consecutivas, entre ellas dos triunfos destacados sobre el Manchester City, en enfrentamientos que han confirmado que el Real Madrid sigue teniendo el carácter de un campeón y su capacidad para competir al más alto nivel.

El periódico señaló que esta racha excepcional se ha logrado a pesar de la ausencia de varios pilares fundamentales, entre los que destaca Kylian Mbappé, que se perdió varios partidos por problemas en la rodilla antes de recuperar su forma durante el parón internacional con la selección francesa. 

Jude Bellingham tampoco ha formado parte del once inicial desde el 1 de febrero, en medio de la incertidumbre generada por el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, sobre su estado físico y su futuro.

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    El enigma de la suspensión internacional

    Añadió que Bellingham jugó solo unos minutos en el derbi contra el Atlético de Madrid antes del parón internacional, lo que hacía que su convocatoria con la selección inglesa pareciera un paso necesario para recuperar su forma física.

    Sin embargo, la realidad fue otra, ya que se perdió por completo el partido contra Uruguay y tampoco participó ante Japón, a pesar de estar en el banquillo.

    El periódico recogió las declaraciones de Tuchel, quien confirmó que el jugador no estaba completamente listo, afirmando que no se arriesgarían a alinearlo debido a su recuperación de una lesión muscular, ante la incertidumbre sobre la evolución de su estado.

    A pesar de las expectativas de un regreso anticipado a Madrid, permaneció con la selección sin participar ni siquiera en los calentamientos, lo que suscitó numerosas especulaciones sobre su estado físico, antes de que se aclarara la situación más tarde.

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  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Un regreso cauteloso a Madrid

    «AS» ha confirmado que Bellingham figura en la convocatoria del Real Madrid para el partido contra el Mallorca, con posibilidades de jugar, aunque es poco probable que sea titular.

    En este contexto, Arbeloa declaró que la situación del jugador era inusual, pero que entendía la decisión de no arriesgar con él, señalando que Bellingham tiene la suficiente conciencia para mantener su forma física y que está cerca de su plena recuperación, ya que solo necesita recuperar el ritmo de los partidos.

    El periódico destacó la delicadeza del momento para reincorporar a Bellingham, recordando una experiencia anterior con Xabi Alonso, a quien alineó en el derbi de Madrid a pesar de que no estaba totalmente recuperado tras una operación de hombro, una decisión que se reflejó negativamente en el rendimiento del equipo y que terminó en una dura derrota por 5-2.

    En este contexto, Arbeloa se enfrenta a un gran reto a la hora de gestionar su plantilla, especialmente tras haberse decantado por un 4-4-2 que cuenta con una pareja ofensiva formada por Vinícius Júnior y Mbappé, junto a cuatro centrocampistas, con la sorprendente aparición del joven Thiago Petarš.

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Confianza absoluta a pesar de las cifras

    El periódico señaló que la lógica podría apuntar a la posibilidad de descartar a uno de los jóvenes para dejar sitio a Bellingham, formando así un cuarteto en el centro del campo junto a Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde y Arda Güler.

    Sin embargo, la decisión no es tan sencilla, sobre todo porque las cifras de Bellingham esta temporada (6 goles y 4 asistencias) han estado por debajo de las expectativas, mientras que Thiago ha rendido por encima de todas las expectativas.

    A pesar de ello, Arbeloa ha subrayado su confianza absoluta en Bellingham, afirmando que es una pieza fundamental en el proyecto del equipo. En declaraciones anteriores, afirmó: «Si pudiera hacer cualquier sacrificio para garantizar que Jude vuelva mañana en plena forma, lo haría. Es un auténtico líder, uno de los mejores del mundo. Lo que me alegra es que el equipo siga rindiendo a un gran nivel incluso en su ausencia, lo que refleja la solidez del grupo. Confío plenamente en él».

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