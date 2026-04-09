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أrbeloa: Necesito jugadores que quieran destacar cada día… y los silbidos contra Vinícius son normales

Real Madrid vs Girona
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Bayern Múnich vs Real Madrid
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Álvaro Arbeloa
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El entrenador español no está satisfecho con el rendimiento de las estrellas del Real Madrid.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, reveló su insatisfacción con el nivel mostrado por los jugadores del equipo en el partido ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones, y pidió que se haga un mayor esfuerzo.

El Real Madrid perdió 1-2 ante su invitado Bayern Múnich el pasado martes en la ida de los cuartos de final de la Champions, y ahora está obligado a ganar por dos goles de diferencia en el Allianz Arena el próximo miércoles.

El conjunto merengue se prepara para enfrentarse mañana jueves al Girona en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la Liga española, ya que los hombres de Arbeloa quieren recortar la diferencia de siete puntos con el líder Barcelona.

Arbeloa confirmó que no aplicará el principio de rotación de jugadores en el partido ante el Girona para preparar el duelo frente al Bayern, y elogió las capacidades de Eduardo Camavinga y del regreso tras lesión de Éder Militão.

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  • No solo Mbappé

    Sobre el bajón en el nivel de Mbappé, el entrenador comentó: «No es solo Mbappé, quiero jugadores que deseen ser jugadores del Real Madrid todos los días. Es importante que el jugador sea el mismo, más allá del talento y la calidad únicamente».

    Añadió: «No se puede jugar unos cuartos de final de la Champions o partidos con una motivación tan grande todos los días, y aquí es donde cobra importancia la autodisciplina. Va más allá de su talento. Queremos que los jugadores, mañana, cuando se enfrenten al Girona, sientan la necesidad de destacar».

    Y continuó: «Esto es lo que necesitamos: que sean ellos mismos a diario y estén preparados para dar lo mejor de sí. No es fácil, pero es lo que pedimos: que su motivación sea dar el máximo».

    Sobre si hubo jugadores a los que les faltó compromiso durante el partido contra el Bayern, aclaró: «No, en absoluto. No soy de los que les gusta entrar aquí en detalles tácticos. Lo importante es el deseo de salir con un gran espíritu y un alto compromiso. El talento está ahí y es maravilloso, pero ganar partidos no se logra solo con talento. A veces puede suceder, pero si queremos continuidad, necesitamos más que talento».

    Y añadió: «Si antes nuestro margen de error era estrecho, ahora lo es aún más. Somos conscientes de que cada partido es muy importante. Incluso si no tenemos ocasiones, seguiremos luchando con el mismo espíritu. Sabemos a quién representamos y la magnitud de la responsabilidad que recae sobre nosotros, y estamos preparados para afrontarla».

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  • صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس

    Sobre los silbidos que recibió Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu durante el partido contra el Bayern Múnich, Arbeloa dijo: «Ustedes saben lo que pienso de Vinicius y lo que significa para mí como entrenador y como aficionado del Real Madrid, así como el rendimiento que está ofreciendo».

    Y añadió: «Para mí, sería un privilegio jugar cada partido en el Bernabéu. Los silbidos forman parte de las exigencias de esta afición. Los veo como algo normal y comprensible. Puede que algunos perciban un ambiente negativo, pero lo que nosotros notamos es el apoyo de nuestra afición. No podemos pedir más que eso».

    Y completó: «Si el equipo rinde bien y crea ocasiones, es gracias a la presión que ejerce el Bernabéu. Ojalá tuviera la suerte de jugar en este estadio. Todos los jugadores sienten lo mismo».

  • مünich empieza el partido desde ahora

    Y sobre la posibilidad de realizar rotaciones en el once para preparar bien el partido decisivo contra el Bayern de Múnich en Alemania, comentó: «Mañana quiero salir a ganar. Sigo creyendo, pese al resultado, que alineé a los mejores jugadores en el partido contra el Mallorca. No pienso en las rotaciones. El partido más importante para mí como entrenador es el de mañana. Alinearé un once a la altura de este enfrentamiento».

    Y sobre la posibilidad de hacer pruebas en el partido ante el Girona de cara al choque contra el Bayern, respondió: «No estamos en situación de permitirnos hacer pruebas. Estamos ilusionados con la llegada del partido de Múnich. Desde el pitido final (del partido anterior), queremos poner a prueba nuestras capacidades en el Allianz Arena. Pero antes de eso, debemos centrarnos en el partido de mañana. El partido del miércoles empieza desde ahora. Tenemos que ofrecer un gran partido. Tenemos 4 días para recuperarnos, y lo único en lo que pensamos es en dar lo mejor de nosotros. Ese es el único objetivo: sacar un equipo fuerte y ofrecer un gran partido».

  • Militao, Bellingham y Camavinga son titulares

    Se le preguntó a Arbeloa por la situación de Mendy, Militão y Bellingham, y respondió: «Militão y Bellingham serán titulares mañana, y Mendy tendrá minutos durante el partido».

    Y añadió: «Como dije antes, cuando Militão está en su mejor nivel, probablemente sea el mejor del mundo. Físicamente es un jugador dominante, fuerte en los duelos individuales, defiende grandes espacios en campo abierto y tiene una gran fortaleza en el juego aéreo».

    Prosiguió: «También tiene una capacidad distintiva para iniciar el juego desde atrás, además de su personalidad de líder y su voz dentro del campo. Su importancia para el equipo es indiscutible. Es un orgullo tener a un jugador de este nivel».

    Continuó: «Camavinga ha jugado mucho conmigo, más de lo que jugó al inicio de la temporada. Fue titular y será titular mañana. Lo considero un jugador importante para mí y para el club. Ha demostrado muchas veces el tipo de jugador que es, y cuenta con la confianza de todos en el club y, por supuesto, con la confianza del entrenador».

    Y sobre las declaraciones de Camavinga acerca de su deseo de aportar más, comentó: «Que se sienta así es algo positivo. Cada entrenador pide cosas distintas. Tiene capacidades físicas excepcionales, buen control del balón y un gran potencial. Estoy satisfecho con su rendimiento. Quiero que evolucione y que entienda lo que le pedimos dentro del campo. Seguirá siendo un jugador importante en el futuro».

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