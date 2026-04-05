Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, se enfrenta a una situación complicada en cuanto a su futuro en el banquillo del equipo blanco durante la próxima temporada.
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Arbeloa, en la cuerda floja... El último salvavidas para el entrenador del Real Madrid
Última oportunidad
Según el diario español «AS», la Liga de Campeones se ha convertido en la última oportunidad para salvar el futuro de Arbeloa, tras el aumento de la diferencia con el Barcelona en La Liga a raíz de la inesperada derrota ante el Real Mallorca.
Señaló que las esperanzas de competir por el título de liga se han desvanecido, lo que somete a Arbeloa a una gran presión en la competición continental, ya que su futuro depende en gran medida de lo que el equipo pueda lograr ante el Bayern de Múnich en la fase inicial, para luego enfrentarse al París Saint-Germain o al Liverpool en una fase posterior más difícil.
«AS» explicó que el panorama habría sido totalmente diferente si Arbeloa hubiera podido seguir luchando por el título de liga hasta el último suspiro.
El partido contra el Mallorca supuso un duro golpe para el impulso positivo que Arbeloa había imprimido al proyecto madridista, ya que la directiva vio a un equipo falto de la chispa y la tensión necesarias en un momento en el que no se permite ningún tropiezo, y las altas esferas del club comenzaron a analizar las decisiones del entrenador, tanto por dejar a Vinícius Júnior en el banquillo como por alinear a jugadores jóvenes en el once inicial de forma inesperada, a pesar del buen rendimiento que ofreció el joven Manuel Ángel dada la delicadeza de la situación.
Cifras negativas
Las cifras no acompañan la trayectoria de Arbeloa con el primer equipo, ya que la derrota ante el Mallorca fue la quinta que ha sufrido en 18 partidos, frente a 13 victorias; en comparación con Xabi Alonso, este último también perdió 5 partidos, pero en 28 encuentros en los que logró 20 victorias y 3 empates.
Con este balance negativo, Arbeloa entra en la historia del club dentro de la lista de los entrenadores más derrotados en sus inicios, donde Koping y Moloni encabezan la lista con 8 derrotas, seguidos por Del Bosque con 7 y, a continuación, con 6 derrotas cada uno, Albíniz, Scaroni, Hiddink, Amancio y Arsenio, mientras que Arbeloa empata con 5 derrotas junto a Kinké e Ibina.
Las estadísticas revelan otro dato relacionado con la escasa influencia de las decisiones de Arbeloa durante los partidos en los resultados, especialmente cuando el equipo va por detrás en el marcador, ya que el Real Madrid, bajo su mando, solo logró remontar en dos de los siete partidos que comenzó perdiendo, concretamente ante el Benfica (2-1) y el Atlético de Madrid (3-2), mientras que cayó en los otros cinco en los que encajó el primer gol: ante el Albacete (3-2), el Benfica (4-2), el Osasuna (2-1), el Getafe (0-1) y el Mallorca (2-1).
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Asumir la responsabilidad
El entrenador insiste en asumir toda la responsabilidad tras cada derrota, algo que volvió a hacer en el estadio Son Moix, donde declaró: «Soy yo quien toma las decisiones, decide la alineación, realiza los cambios y elige el sistema de juego, y esta derrota es responsabilidad exclusiva del entrenador del Real Madrid».
Sin embargo, en esta ocasión se produjo una indirecta hacia el jugador Camavinga al hablar del gol del rival, ya que dijo: «Por falta de disciplina nos marcaron un gol... Si aquí pierdes la concentración por un momento o no cumples correctamente con el marcaje defensivo, te costará un gol».
En los pasillos del club reina la confianza en el trabajo que realiza Arbeloa, con un gran reconocimiento a sus esfuerzos por gestionar el vestuario y aportar estabilidad con estrellas como Vinícius, Bellingham y Valverde, además de impulsar a jóvenes talentos como Tiago Petarich. pero la derrota ante el Son Moix frenó el impulso positivo que el entrenador había generado tras eliminar al Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones, por lo que la competición europea vuelve a ser la clave que determinará la permanencia o la salida de Arbeloa del Real Madrid.