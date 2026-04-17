La segunda etapa de Renard termina antes de lo esperado. Este técnico de 55 años dirigió a Marruecos en el Mundial 2018, donde sumó un punto, y luego a Arabia Saudí en 2022. En esa campaña, su equipo venció 2-1 a Argentina, pero perdió 2-0 con Polonia y 2-1 con México. Tras llevar a la selección femenina de Francia a cuartos de final en los Juegos de París, volvió a Arabia Saudí en octubre. Sonó para dirigir a Ghana antes del fichaje de Carlos Queiroz la semana pasada y ahora abandona el cargo. Su posible sucesor ya vivió una etapa exitosa con el Al-Hilal en la temporada 2015-2016.