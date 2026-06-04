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Erling Haaland Norway World Cup portrait GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

¡Aquí está Haaland! El «terminator» noruego Erling busca recuperar el tiempo perdido en su debut mundialista

Analysis
Noruega
E. Haaland
World Cup
FEATURES

Erling Haaland asume con humor su fama de «Terminator» del fútbol. Hace unos años deseó a sus seguidores un «Feliz Haalandween» con una foto que lo mostraba como mitad hombre, mitad máquina de hacer goles. Pero reducirlo a un asesino frente al arco es ignorar su lado emotivo y carismático, siempre entregado a su Noruega natal.

Fue revelador que, tras clasificar a su país para el Mundial 2026, Haaland admitiera sentirse «más aliviado» que «contento». La espera había sido larga.

La última vez que Noruega jugó una fase final fue en 1998, y no había estado en una Eurocopa desde junio de 2000, un mes antes del nacimiento de Haaland. Por eso, un país sin gran tradición futbolística no podía exigirle a un solo delantero que acabara con dos décadas de fracasos.

Sin embargo, desde su irrupción en el Molde como adolescente, Haaland ha soportado más presión que nadie —incluso más que su compañero Martin Ødegaard— para llevar a Noruega a una Copa del Mundo, y siempre lo ha asumido con naturalidad.

  • Erling Haaland NorwayGetty

    No es el típico noruego

    Haaland es alto, rubio y de ojos azules, pero no es el típico noruego en cuanto a personalidad: no es nada modesto comparado con sus compatriotas.

    Aunque se define como un trabajador que valora «mantener la humildad», es muy consciente de su talento.

    De niño se propuso superar a su padre, Alfie, quien también jugó en el Manchester City; ya lo logró. Aun así, su gran meta es llevar a Noruega al Mundial.

    «Ha sido mucha presión», admitió a GQ el año pasado, «pero me gusta. ¡Yo mismo me presionaría si no fuera yo!».

    • Anuncios
  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Una rareza de la naturaleza

    Haaland tiene razón: es un ‘9’ fenomenal con un promedio goleador sensacional, así que las expectativas eran inevitables.

    Antes se podía minimizar su rendimiento en Austria y Alemania, pero desde su llegada a Inglaterra en 2022 ha batido tantos récords que ya nadie duda de su talento generacional. Es Gerd Müller con el físico de Zlatan Ibrahimovic: imparable.

    Acaba de lograr su tercera Bota de Oro de la Premier —solo Salah y Henry tienen más— y ya es noveno en la lista de máximos goleadores dela Champions con 57 tantos en 58 partidos, así que podría superar a Cristiano Ronaldo.

    Aún más notable: podría superarlo también en la selección.

  • Erling Haaland Norway 2025Getty

    Impresionante promedio goleador

    Haaland, que se estrena en el Mundial, ya lleva 55 goles con Noruega en solo 49 partidos. Además, 28 de esos tantos los marcó en sus últimos 20 encuentros.

    Sin él, Noruega jamás habría llegado a Norteamérica. Haaland marcó en todos los partidos de clasificación para 2026 y, al menos, dos goles en la mitad de ellos, sumando 16 dianas en solo ocho encuentros: más que nadie en Europa o en cualquier otra confederación.

    Por eso, el plan de Noruega es simple: darle el balón a Haaland cuanto antes.

    «Los demás jugadores saben que Erling es nuestro mayor factor decisivo y que tenemos que asegurarnos de colocarlo en las zonas adecuadas para que pueda marcar goles y ser peligroso», admitió recientemente el seleccionador Stale Solbakken.


  • Erling Haaland Man City 2:1Getty Images

    Ampliando sus habilidades

    Sin embargo, Haaland no se limita a esperar el balón. Su aportación defensiva mejoró con Pep Guardiola en el City, y la temporada pasada dio un gran salto: solo tres jugadores de la Premier superaron sus ocho asistencias.

    «Tiene hambre de goles y es muy inteligente; ha mejorado mucho su juego de espaldas a la portería», declaró su compañero Romelu Lukaku a Stats Perform. «Hay que darle crédito, porque mucha gente cuestionaba ese aspecto de su juego.

    Es mejor que hace unos años, cuando ya era excelente, y aún puede crecer. Ahora el Mundial es el escenario perfecto para demostrar todas sus cualidades».

  • Erling Haaland Martin Odegaard Norway 2025 celebrationGetty

    Más factor X

    Clasificarse es, sin duda, un logro extraordinario para Noruega. Haaland nunca vio a su selección en un Mundial y, de niño, animaba a otros equipos en la fase final, incluida Inglaterra.

    El sorteo no fue benévolo: Noruega quedó en un grupo complicado con Francia, Senegal e Irak.

    Aun así, el equipo de Solbakken es una “tapada”: ha construido un sólido plantel alrededor de Haaland, con Odegaard, Alexander Sorloth, Jorgen Strand Larsen, Antonio Nusa, Sandar Berge y Oscar Bobb.

    La salud de Haaland sigue siendo clave —las aspiraciones de Noruega para Catar 2022 se desmoronaron cuando el delantero se lesionó—, pero Solbakken tiene razón al afirmar que ahora cuentan con más «jugadores con ese factor X».

    «Sentimos que siempre podemos marcar un gol», afirmó el técnico de 58 años. «Como equipo, también nos hemos vuelto mucho más sólidos en defensa. Tenemos una mejor combinación. El ambiente [en la plantilla] siempre ha sido bueno, pero ahora que lo hemos hecho tan bien hay un plus».

  • Erling Haaland Norway 2025Getty

    Experto en presión

    Haaland ha sido clave en la racha de Noruega en los últimos dos años, no solo por sus goles. Cuando Odegaard se lesionó y se perdió los tres últimos partidos de la fase de clasificación, Haaland asumió el brazalete de capitán y brilló, guiando a su selección a tres victorias, incluida la histórica goleada 4-1 a Italia en San Siro.

    Ståle Solbakken no se sorprendió: «Erling tiene los pies en la tierra y prioriza al equipo. Se alegra tanto con los goles de sus compañeros como con los propios. Es un líder que cuida muy bien al grupo».

    Además, quiere inspirar a la próxima generación que lo ve por televisión.

    «Quiero desarrollar toda la federación», declaró a GQ, «y todo lo que la rodea para que Noruega se convierta en una gran nación futbolística».

    Es un objetivo ambicioso para un país de poco más de 5,5 millones de habitantes, y traerá aún más presión, pero, de nuevo, a Haaland no le importa.

    «He sentido la presión desde que llegué a la selección en 2019», admitió antes de su doblete en San Siro. «Y, sinceramente, la sentía más entonces, porque no sabía manejarla.

    Ahora soy mejor; ahora creo que soy un experto». Y, sobre todo, ya tiene la plataforma perfecta para demostrarlo.

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