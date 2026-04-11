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Morocco Senegal AFCON 2025AFP

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Apoyo español a Marruecos en la crisis de la CAN: quien se vaya, pierde

Senegal vs Morocco
Senegal
Morocco
Copa Africana de Naciones
Senegal
Marruecos
España

Albert Masno, subdirector del diario Sport, ha mostrado su apoyo a Marruecos y ha defendido su derecho a ganar la Copa Africana de Naciones de 2025.

Senegal ganó la final por 1-0, pero la CAF le retiró el título.

Sin embargo, la Confederación Africana de Fútbol le retiró después el título a Senegal y se lo dio a los Leones del Atlas.

En su artículo en Sport afirmó: «Dejen el fútbol en paz... Marruecos tiene razón».

Y añadió: «Han pasado tres meses desde la final y el tema sigue abierto. La CAF otorgó el título a Marruecos porque Senegal, finalista, se retiró del partido».

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    Ningún equipo puede retirarse del campo

    Masno escribió: «Los jugadores senegaleses se fueron al vestuario, algunos publicaron en Snapchat y luego volvieron al campo. El partido se reanudó por orden del entrenador y Senegal ganó en la prórroga».

    Tras revisar los informes, la CAF decidió que Senegal no podía ser el ganador porque sus jugadores abandonaron el campo. Es inusual proclamar un campeón en una oficina en vez de en el terreno de juego, pero la federación considera la decisión correcta.

    Y subrayó: «Ningún equipo puede retirarse del terreno de juego; si lo hace, pierde el partido. Esa es una regla básica del fútbol... Imagínense si el Barcelona abandonara el campo en protesta por la expulsión de Kubarsi o porque no se le concediera un penalti a Pobel. Quien se marcha, pierde».

    Concluyó: «Ya pasó mucho tiempo desde ese torneo; todos deben aceptar la decisión tomada. Marruecos se merece el título».

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