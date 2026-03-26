Antonio Rüdiger revela lo que piensa de Harry Kane antes del enfrentamiento del Real Madrid contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones

Aunque el Bayern cuenta con calidad en todo el campo, gran parte de la atención previa al partido se ha centrado en el duelo individual entre Rüdiger y Kane. El delantero del Bayern ha protagonizado una temporada de debut en Alemania en la que ha batido récords, y Rüdiger es plenamente consciente de que para neutralizar al jugador de 32 años se necesitará algo más que la brillantez individual de la zaga madridista.

Rüdiger no dudó en calificar a Kane como uno de los mejores rematadores del fútbol moderno, y añadió: «Para mí, Kane está sin duda entre los tres mejores delanteros del mundo. La regularidad de su nivel es sencillamente de talla mundial. Solo podremos neutralizarlo como equipo —si es que eso es siquiera posible a lo largo de 180 minutos».