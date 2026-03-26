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Antonio Rüdiger revela lo que piensa de Harry Kane antes del enfrentamiento del Real Madrid contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones
Grandes elogios para el «equipo más estable» de Europa
En declaraciones a Kickersobre el próximo enfrentamiento, Rüdiger destacó la calidad de las filas bávaras y afirmó: «Todos en el Real Madrid somos conscientes de que nos enfrentaremos a un equipo de talla mundial que goza de una estabilidad excepcional. No hay ningún reto más difícil que ese en estos momentos. Actualmente son el equipo más estable y el mejor de Europa, junto con el Arsenal».
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El reto de frenar a Kane
Aunque el Bayern cuenta con calidad en todo el campo, gran parte de la atención previa al partido se ha centrado en el duelo individual entre Rüdiger y Kane. El delantero del Bayern ha protagonizado una temporada de debut en Alemania en la que ha batido récords, y Rüdiger es plenamente consciente de que para neutralizar al jugador de 32 años se necesitará algo más que la brillantez individual de la zaga madridista.
Rüdiger no dudó en calificar a Kane como uno de los mejores rematadores del fútbol moderno, y añadió: «Para mí, Kane está sin duda entre los tres mejores delanteros del mundo. La regularidad de su nivel es sencillamente de talla mundial. Solo podremos neutralizarlo como equipo —si es que eso es siquiera posible a lo largo de 180 minutos».
El esquema defensivo del Madrid
El Real Madrid se clasificó para los cuartos de final tras dar una lección magistral de defensa ante el Manchester City, en la que Rüdiger desempeñó un papel fundamental a la hora de neutralizar a Erling Haaland. Es probable que Álvaro Arbeloa cuente con el internacional alemán para que aporte el mismo nivel de intensidad y disciplina táctica cuando se enfrente a la singular capacidad de Kane para retrasarse y conectar el juego.
La zaga del Santiago Bernabéu se ha visto mermada por las lesiones a lo largo de la temporada, pero Rüdiger se ha mantenido como un pilar inamovible. Enfrentarse a Kane requiere un enfoque diferente al utilizado con Haaland, ya que las habilidades de creación de juego del internacional inglés implican que los defensas madridistas no pueden permitirse dejar ningún espacio entre líneas.
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Ventaja de jugar en casa en el partido de ida
El Real Madrid recibirá al Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu el 7 de abril para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El decisivo partido de vuelta está programado para el 15 de abril en el Allianz Arena de Múnich.
De cara a esta eliminatoria, los blancos estarán deseosos de aprovechar su ventaja como locales y conseguir una victoria contundente en la capital española. Conseguir una cómoda ventaja en el marcador global antes del complicado desplazamiento a Alemania es fundamental para asegurarse una plaza en semifinales.