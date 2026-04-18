Getty Images Sport
Traducido por
Antonio Rüdiger renueva con el Real Madrid, pero el futuro de David Alaba sigue siendo incierto
Rüdiger asegura su futuro en el Bernabéu
Rüdiger ha alcanzado un acuerdo con el Real Madrid y casi seguro firmará una ampliación de contrato de un año este verano. El central alemán, que llegó gratis del Chelsea en 2022, se ha convertido en un ídolo de la afición. Sus títulos y su regularidad en la defensa han hecho que el club recule y le ofrezca la prórroga.
Según el especialista en fichajes Matteo Moretto, su continuidad en el Bernabéu se debe a sus sólidas actuaciones durante la temporada 2025-26. Aunque una lesión en el isquiotibial le limitó a 21 partidos, su rendimiento individual convenció a la directiva de que sigue siendo esencial para la zaga de Álvaro Arbeloa.
- Getty Images Sport
Alaba se prepara para marcharse este verano
Aunque Rüdiger se queda, el futuro de David Alaba es incierto. Se espera que el defensa austriaco salga este verano, ya que el Madrid quiere renovar su defensa. Alaba llegó gratis del Bayern en 2021, pero las lesiones han mermado su rendimiento.
Su salida pone fin a una etapa clave en la conquista de la 14.ª Liga de Campeones, aunque esta temporada solo ha jugado 398 minutos en 13 partidos. Con el objetivo de rejuvenecer la plantilla y reducir la masa salarial, el versátil veterano se convierte en la víctima más destacada de la próxima transición.
En busca de refuerzos defensivos
Tras la salida de Alaba, el Madrid busca un sustituto de garantías. La directiva sabe que depender solo de Militão y de un Rüdiger ya maduro es arriesgado, dada la exigencia física del calendario. La prioridad es aumentar la profundidad de la plantilla para evitar las crisis de lesiones de los últimos años.
El equipo de scouting busca centrales jóvenes en Europa que se sumen en los próximos doce meses. La idea es gestionar a Militão y Rüdiger con cuidado durante la temporada para que lleguen en óptimas condiciones al tramo final.
- Getty Images Sport
Reestructuración a fondo tras una temporada sin títulos
La noticia del contrato llega en un momento tenso: el Madrid podría quedar dos temporadas seguidas sin títulos. Para evitarlo, el presidente Florentino Pérez prepara grandes cambios en la plantilla.
El equipo cayó en cuartos de la Champions ante el Bayern y, de forma sorpresiva, en octavos de Copa ante el Albacete de Segunda. Ahora es segundo en La Liga, a nueve puntos del líder, el Barcelona.