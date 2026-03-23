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Antonio Rüdiger niega ser «un riesgo para la seguridad» del Real Madrid y de sus compañeros de la selección alemana tras el polémico incidente con la rodilla contra el Getafe
Rüdiger responde a las críticas tras el incidente del Getafe
En declaraciones al FAZ, Rüdiger respondió al intenso escrutinio que rodea su estilo de juego físico, especialmente tras la derrota por 1-0 del Real Madrid ante el Getafe a principios de marzo. Durante el partido, golpeó a Diego Rico en la cara con la rodilla, lo que provocó que en España se pidieran sanciones de larga duración, mientras que algunos medios alemanes sugirieron que fuera excluido de la selección nacional.
Ante las críticas, el jugador de 33 años rechazó por completo la idea de que sea un peligro para su propio equipo. Afirmó: «Definitivamente no soy un riesgo para mis equipos. Sé exactamente en qué minuto estamos y qué está en juego». Sin embargo, también asumió la responsabilidad por la falta no sancionada, admitiendo: «El debate me demuestra una vez más que tengo una responsabilidad que no he cumplido en algunos momentos».
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Un llamamiento a la determinación de la selección nacional
El defensa central añadió que acoge con agrado las críticas objetivas, y señaló: «Me tomo muy en serio las críticas que se plantean de forma objetiva, porque yo mismo sé que he tenido momentos en los que claramente me he pasado de la raya. Eso también influye en que intente estar aún más concentrado. No quiero ser una fuente de inquietud, sino aportar estabilidad y seguridad».
De cara a sus compromisos internacionales, Rüdiger hizo hincapié en la necesidad de una mentalidad implacable. «Tenemos que volver al punto en el que resulte lo más incómodo posible jugar contra Alemania», explicó. «El talento por sí solo no gana Mundiales. Todos tienen que estar dispuestos a hacer el trabajo sucio por los demás; entonces seremos extremadamente difíciles de batir».
Nagelsmann defiende al polémico defensa
A pesar del debate mediático en curso, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, ha mostrado su apoyo incondicional al veterano defensa antes del parón internacional. El técnico de la selección descartó la polémica suscitada por el incidente contra el Getafe y calificó la entrada de «dura, pero propia del fútbol».
Nagelsmann cree firmemente que la intensidad natural del jugador es una cualidad, más que un defecto. «Antonio es alguien que polariza mucho, por eso se le da tanta importancia», declaró el seleccionador. «Es alguien que protege enormemente a la familia de la selección y hace todo lo posible para que tengamos éxito. Es un auténtico personaje que encarna la máxima voluntad de ganar».
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Próximos partidos con el club y la selección
Rüdiger intentará ahora poner en práctica esta mentalidad agresiva durante el actual parón internacional. Está previsto que juegue con Alemania contra Suiza el 27 de marzo en Basilea, antes de recibir a Ghana en Stuttgart tres días después. Tras estos dos amistosos, el defensa regresará a la capital española para afrontar una serie de partidos cruciales con el Real Madrid. Sus compromisos en la liga nacional se reanudan con un desplazamiento a Mallorca el 4 de abril. Poco después le espera una prueba de fuego, ya que el Real Madrid recibe al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones el 7 de abril.