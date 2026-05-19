Antonio Conte dejará el Nápoles para regresar al banquillo de la selección italiana

La vacante en el banquillo del Nápoles ha desencadenado una intensa carrera por encontrar un sustituto, en la que Maurizio Sarri y Massimiliano Allegri son los principales candidatos. La posición de Allegri en el AC Milan se ve comprometida por sus enfrentamientos con el asesor especial Zlatan Ibrahimovic y el director ejecutivo Giorgio Furlani, mientras que Sarri está en desacuerdo con el presidente de la Lazio, Claudio Lotito.

Tras perder el derbi con la Roma, Sarri afirmó en rueda de prensa (vía La Lazio Siamo Noi): «Primero juguemos el último partido. Aún no me han informado sobre planes futuros. Esta temporada no me han escuchado y no estoy contento; quizá el club tampoco. Terminemos la temporada y veamos si tienen algo que decirme».