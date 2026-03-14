Antonio Conte confirma su intención de seguir en el Nápoles más allá de esta temporada, tras unas campañas desastrosas en la Serie A y la Liga de Campeones

Tras hacerse cargo del Nápoles en el verano de 2024 y haberlo llevado a conquistar su cuarto título de la Serie A la temporada pasada, Conte es consciente de la importancia de terminar la temporada con fuerza, al tiempo que ha destacado los peligros de un calendario tan apretado.

«Digamos que los jugadores que han estado ausentes durante mucho tiempo se están recuperando. Hay que entender cómo y en qué condiciones regresan; tengo que saber gestionar bien los minutos», explicó. En cuanto a los cambios tácticos, añadió: «Tendríamos que esperar a la recuperación de Giovanni Di Lorenzo para pensar en volver a la defensa de cuatro... Podría ser perjudicial y peligroso para nosotros cambiar este sistema».