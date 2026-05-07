El exfutbolista italiano Cassano visitó hace poco las instalaciones del Inter de Miami y pasó tiempo con Messi y su familia. El encuentro impactó al exdelantero del Real Madrid y la Roma, quien admitió sentirse deslumbrado por el ocho veces ganador del Balón de Oro, a pesar de su propia y brillante carrera en Europa.

En el pódcast «Viva El Fútbol» relató la cálida acogida que recibió en Florida: «Pasó una hora y cuarenta minutos conmigo y mi familia. Hablamos de muchas cosas. Me trató de una forma que nunca hubiera imaginado. Es la única persona ante la que, cuando la veo, me quedo sin palabras, no puedo decir nada».











