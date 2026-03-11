Goal.com
Kinsky Karius Onana GFX
Tom Maston

Traducido por

Antonin Kinsky, Loris Karius y las peores actuaciones de porteros en la historia de la Liga de Campeones

El nombre de Antonin Kinsky quedará marcado para siempre en la historia del Tottenham y de la Liga de Campeones. El portero de los Spurs fue titular en el partido de ida de octavos de final disputado el martes en el Atlético de Madrid, pero solo aguantó 17 minutos tras regalar dos goles al equipo de Diego Simeone, en lo que pasará a la historia como una de las peores actuaciones de un portero en la máxima competición europea de clubes.

Se seguirá cuestionando si Igor Tudor debería haber confiado al jugador de 22 años una tarea tan importante y si tomó la decisión correcta al sustituirlo en ese momento. También hay que señalar que, aunque los errores de Kinsky fueron sin duda costosos, no fue el único jugador del Tottenham que perdió el equilibrio esa noche, en la que los Spurs sufrieron una derrota por 5-2 que no hace más que empeorar el ambiente en torno al club, amenazado por el descenso.

Además, aunque la actuación de Kinsky fue realmente pésima, no es el primer portero que ha quedado en evidencia en el escenario más importante, ya que muchos otros nombres reconocidos han vivido noches de pesadilla en la Liga de Campeones a lo largo de los años...

  • Real Madrid v Paris Saint-Germain: Round Of Sixteen Leg Two - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Gigi Donnarumma (Real Madrid contra PSG, 2022)

    Aunque sin duda ha habido actuaciones peores por parte de porteros en la historia de la Liga de Campeones, quizá no haya habido ningún error que haya cambiado el rumbo de una eliminatoria —y, de hecho, de todo el torneo— como el de Gigi Donnarumma contra el Real Madrid en los octavos de final de 2021-22.

    Tras ganar el partido de ida en casa por 1-0, el gol de Kylian Mbappé en el Bernabéu había colocado al París Saint-Germain en una posición privilegiada para eliminar al Real Madrid y mantener vivas las esperanzas del equipo francés de conquistar su primera Copa de Europa. Sin embargo, a falta de 30 minutos para el final del partido, todo dio un vuelco.

    Donnarumma, que no destaca precisamente por su habilidad con el balón en los pies, se entretuvo con la pelota en su propia línea de fondo hasta el punto de que Karim Benzema le robó el balón. El balón llegó a Vinicius Jr, que a su vez se lo pasó a Benzema para que marcara el primer gol de lo que acabaría siendo un hat-trick decisivo. Mbappé, Lionel Messi y Neymar se quedaron lamiéndose las heridas mientras el Madrid se embarcaba en un viaje épico hacia la conquista del trofeo, liderado por Benzema, que acabaría ganando el Balón de Oro. Pero nada de eso habría sido posible sin la indecisión de Donnarumma dentro de su propia área.

  • Manchester City v FC Bayern Muenchen - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Joe Hart (Manchester City contra Bayern de Múnich, 2013)

    Joe Hart fue descartado de forma memorable por Pep Guardiola casi nada más llegar al Manchester City en 2016, y quizá el rendimiento del portero contra el Bayern de Múnich del técnico catalán tres años antes influyó en parte en esa decisión.

    El City no era la potencia europea en la que se ha convertido desde entonces cuando recibió al Bayern en el Etihad Stadium en la fase de grupos, pero aún así confiaba en sus posibilidades de hacer sangrar a los gigantes alemanes en su propio terreno. Sin embargo, dos errores de Hart contribuyeron a la derrota por 3-1 del equipo de Manuel Pellegrini.

    Hart fue superado dos veces por su palo corto, primero por un disparo lejano de Franck Ribéry que tocó con la mano pero no pudo detener, y luego por Arjen Robben al comienzo de la segunda parte, cuando el Bayern amenazaba con arrasar. Al final, se escucharon vítores irónicos entre los aficionados del City cuando Hart logró atrapar un disparo que iba directo hacia él, tan pobre había sido su actuación.

  • FC Porto v Arsenal - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Lukasz Fabianski (Oporto contra Arsenal, 2010)

    Antes de convertirse en una presencia fiable bajo los palos del West Ham, Lukasz Fabianski era un joven portero con cierto potencial que pasaba la mayor parte del tiempo sentado en el banquillo del Arsenal. Sin embargo, tras la lesión del portero titular Manuel Almunia, Fabianski fue llamado para debutar con los Gunners en el partido de ida de los octavos de final contra el Oporto en 2010, con consecuencias desastrosas.

    Fabianski se mostró nervioso incluso antes de perder el norte en el minuto 11 y, inexplicablemente, desvió un centro de Silvestre Varela hacia su propia portería. El Arsenal logró empatar poco después gracias a Sol Campbell, pero Fabianski volvió a cometer un error garrafal al comienzo de la segunda parte, cuando recogió un pase atrás de Campbell y concedió un tiro libre indirecto.

    Claramente afectado, el portero se vio sorprendido tratando de organizar su defensa cuando el Oporto ejecutó rápidamente la jugada a balón parado, lo que permitió a Radamel Falcao marcar a puerta vacía y asegurar la victoria por 2-1 para el equipo portugués.

  • FC Bayern München v Manchester United: Group A - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Andre Onana (Bayern Múnich contra Manchester United, 2023)

    El Manchester United tomó la valiente decisión de prescindir de su portero titular David de Gea durante el verano de 2023, sustituyéndolo por Andre Onana, que llegó procedente del Inter por 43,8 millones de libras y que anteriormente había jugado a las órdenes de Erik ten Hag en el Ajax. Sin embargo, el destino del internacional camerunés en Old Trafford quedó sellado durante el primer partido de la nueva temporada de la Liga de Campeones de los Red Devils.

    El United, que ya se enfrentaba a una difícil tarea al comenzar su campaña europea en el campo del Bayern de Múnich, se vio en desventaja cuando Onana dejó que un débil disparo de Leroy Sané se colara por debajo de su cuerpo para marcar el primer gol de lo que acabó siendo una victoria por 4-3 para el gigante de la Bundesliga.

    «El equipo cayó por ese error», admitió Onana a TNT Sports tras el partido. «Tengo que aprender, ser fuerte y seguir adelante, aunque no es una situación fácil... La forma en que jugué hoy fue uno de mis peores partidos».

    Por desgracia para Onana, probablemente ni siquiera fue su peor partido de la fase de grupos...

  • Andre Onana Manchester United 2023-24Getty Images

    Andre Onana (Galatasaray contra Manchester United, 2023)

    Onana siguió su error ante el Bayern con otro ante el Galatasaray en la segunda jornada, ya que su mal pase desde la zaga provocó la expulsión de Casemiro durante la derrota por 3-2 en Old Trafford. Se recuperó unas semanas más tarde, al detener un penalti en el último minuto contra el Copenhague y mantener así la victoria por 1-0, pero la posterior derrota del United en Dinamarca dejó sus esperanzas de clasificación pendiendo de un hilo de cara a su viaje a Estambul a finales de noviembre.

    A pesar de la presión, el equipo de Ten Hag se adelantó 2-0 al principio del partido contra el Galatasaray, pero Onana se equivocó en su posicionamiento y le regaló un gol a Hakim Ziyech en un tiro libre. Scott McTominay puso el 3-1 poco después, pero la pesadilla de Onana no había terminado, ya que, inexplicablemente, no logró detener otra débil jugada a balón parado de Ziyech, y acabó metiendo en su propia portería el disparo raso del marroquí a pesar de la falta de potencia del mismo.

    El Galatasaray acabó empatando 3-3 gracias a los errores de Onana, y el United quedó eliminado dos semanas más tarde al no poder vencer al Bayern en la sexta jornada.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    Loris Karius (Liverpool contra Real Madrid, 2018)

    Puede que Kinsky le haya seguido de cerca, pero la actuación de Loris Karius en la final de la Liga de Campeones de 2018 sigue siendo el referente en lo que respecta a los descalabros de los porteros en el mayor escenario europeo. Más tarde se supo que el alemán sufrió una conmoción cerebral tras un choque con el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, al comienzo de la segunda parte, lo que al menos explica en parte su pésima actuación en Kiev, aunque los aficionados del Liverpool no le perdonarán tan fácilmente.

    La pesadilla de Karius comenzó a los seis minutos de la segunda parte, cuando lanzó el balón de forma extraña contra la espalda de Karim Benzema, que se retiraba, y se quedó impotente viendo cómo le pasaba por encima y entraba en la portería. Luego, tras ser incapaz de detener la espectacular chilena de Gareth Bale después de que Sadio Mané empatara momentáneamente el partido, Karius falló en un optimista disparo de Bale desde 30 metros que puso el 3-1 en el marcador y selló la victoria de los blancos.

    El portero de los Reds acabó llorando al final del partido y nunca volvería a jugar con el Liverpool.

