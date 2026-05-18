Antoine Griezmann pide perdón a la afición del Atlético de Madrid por el «error» de fichar por el Barcelona tras el último partido en casa

Tras la victoria 1-0 sobre el Girona, Griezmann, ya máximo goleador del Atlético, se disculpó ante la afición por su polémica salida al Barcelona hace siete años.

«Gracias por seguir apoyándome, esto es increíble», afirmó. «Es importante: pido perdón de nuevo por fichar por el Barcelona. No me di cuenta del amor que tenía aquí. Era muy joven y cometí un error. Volví a entrar en razón e hicimos todo lo posible para volver a disfrutar de la vida aquí».



