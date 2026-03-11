El interés del Orlando City por el ganador de la Copa del Mundo no es ningún secreto, ya que, según se informa, el director deportivo Ricardo Moreira ha viajado a España en varias ocasiones para negociar un posible acuerdo. Sin embargo, el director deportivo del Atlético, Mateu Alemany, se apresuró a desmentir los rumores, afirmando que Griezmann sigue comprometido con el club, con el que tiene contrato hasta junio de 2027.

Tras la victoria por 5-2 del Atlético de Madrid sobre el Tottenham Hotspur en la Liga de Campeones, partido en el que marcó un gol y dio una asistencia, Griezmann dejó claro que su futuro inmediato está en la capital española y no en Florida, y destacó que sigue profundamente comprometido con el proyecto de Diego Simeone.

«Estoy muy bien aquí, disfrutando mucho», dijo Griezmann en Movistar TV. «Lo que hago en el campo habla por sí solo. Ya veremos, pero la idea es quedarme hasta el final, y luego otros podrán opinar».