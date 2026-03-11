AFP
Antoine Griezmann aborda el fracaso de su traspaso al Orlando City y la estrella del Atlético de Madrid explica por qué decidió no fichar por la MLS
Griezmann aclara su futuro inmediato
El interés del Orlando City por el ganador de la Copa del Mundo no es ningún secreto, ya que, según se informa, el director deportivo Ricardo Moreira ha viajado a España en varias ocasiones para negociar un posible acuerdo. Sin embargo, el director deportivo del Atlético, Mateu Alemany, se apresuró a desmentir los rumores, afirmando que Griezmann sigue comprometido con el club, con el que tiene contrato hasta junio de 2027.
Tras la victoria por 5-2 del Atlético de Madrid sobre el Tottenham Hotspur en la Liga de Campeones, partido en el que marcó un gol y dio una asistencia, Griezmann dejó claro que su futuro inmediato está en la capital española y no en Florida, y destacó que sigue profundamente comprometido con el proyecto de Diego Simeone.
«Estoy muy bien aquí, disfrutando mucho», dijo Griezmann en Movistar TV. «Lo que hago en el campo habla por sí solo. Ya veremos, pero la idea es quedarme hasta el final, y luego otros podrán opinar».
A la caza de trofeos en España
La principal motivación de la decisión de Griezmann parece ser la búsqueda de un gran trofeo, concretamente la Copa del Rey, donde el Atlético de Madrid se enfrentará a la Real Sociedad en la final el 18 de abril. Dado que el plazo de fichajes de la MLS finaliza el 26 de marzo, el francés no tiene intención de forzar un traspaso a mitad de temporada.
«Ese es mi sueño y mi objetivo, conseguir algo grande», añadió sobre su búsqueda de un trofeo. Mientras tanto, el Orlando City, que posee sus «derechos de descubrimiento» —un método utilizado por la MLS para dar prioridad a un equipo a la hora de negociar el traspaso de un jugador que no pertenece a la liga—, deberá esperar al menos hasta el 13 de julio para reanudar su interés.
La oportunidad perdida del Orlando City
El rechazo es un trago amargo para el Orlando City, que actualmente tiene el peor registro de toda la MLS con tres derrotas, solo tres goles a favor y 11 en contra. El club esperaba que Griezmann aportara el poderío estelar necesario para competir con rivales como el Inter Miami. Mientras tanto, Simeone sigue encantado: «Estoy muy contento con la dedicación de Antoine. Él sabe lo importante que es para la historia del Atlético de Madrid».
La creciente tendencia de la MLS
Aunque Griezmann ha optado por quedarse por ahora, sigue formando parte de una tendencia de superestrellas que se espera que sigan los pasos de Lionel Messi y se marchen a la MLS. Griezmann nunca ha ocultado su admiración por la cultura estadounidense, lo que sugiere que su marcha es más una cuestión de «cuándo» que de «si». Por ahora, su atención sigue centrada en el Madrid y en la búsqueda de más momentos históricos con la famosa camiseta rojiblanca.
