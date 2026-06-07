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Anthony Gordon revela el consejo privado que Marcus Rashford le dio sobre el Barcelona tras cerrar su sorpresivo fichaje de 70 millones de libras
La ayuda de Rashford en el Camp Nou
En un giro sorpresivo, Gordon dejó St James' Park para fichar por el Barça justo antes del Mundial. Aunque el movimiento generó dudas sobre el futuro de su compañero en la selección inglesa Rashford, quien estuvo cedido en el club catalán, Gordon reveló que el jugador de 29 años le brindó un apoyo increíble. En lugar de frustrarse, el futbolista del United le dio información de primera mano sobre la vida en uno de los clubes más grandes del mundo.
«Me habló de lo bien que se lleva el grupo y del gran ambiente de vestuario, algo que ya me habían comentado en el Barça. También me aconsejó sobre la ciudad y posibles viviendas. Es un chico encantador y muy atento», declaró Gordon a talkSPORT. El canterano del Manchester United no se inmuta ante la llegada de Gordon, pese a que su futuro en el club aún es incierto.
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Una ambición que va más allá del precio del traspaso
Los 70 millones de libras son una gran inversión para un Barcelona con problemas económicos. Para Gordon, sin embargo, este fichaje es solo el inicio. El extremo quiere demostrar que pertenece a la élite del Camp Nou y aspira a ganar títulos con Hansi Flick la próxima temporada.
«Han sido dos semanas vertiginosas, pero las mejores de mi vida», añadió Gordon. «Desde niño les dije que llegaría a este punto. Ellos me felicitaban, pero yo no me conformo: quiero ganar todo». No me conformo con solo jugar en el Barcelona; quiero ganarlo todo. En mi mente, aquí empieza mi carrera, y ahora debo dar un paso más».
La pugna por un puesto en el once inicial de Inglaterra
Aunque ambos se acercan en Barcelona, siguen compitiendo por un lugar en el once de Inglaterra. Los Tres Leones se preparan para un gran torneo donde el extremo izquierdo genera debate. Desde la concentración se percibe que Rashford parte con ventaja, pese al alto precio de Gordon.
Las especulaciones crecieron tras asignarse a Rashford el emblemático dorsal 11, mientras que a Gordon le dieron el 18, número que suele indicar un papel secundario. Sin embargo, el nuevo fichaje del Barça asegura que la numeración no afecta su mentalidad. «Me da completamente igual. Si analizas este equipo, podrías poner a cualquier jugador del 1 al 11. Todos somos lo suficientemente buenos. Todos tenemos motivos para sentir que somos los mejores en muchos aspectos», insistió Gordon.
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Carrera de fitness para la Copa del Mundo
Gordon necesita recuperar ritmo de competición. Tras dejar el Newcastle, trabaja para llegar en forma. Jugó la segunda parte del 1-0 de Inglaterra a Nueva Zelanda y confía en estar listo para el debut contra Croacia el 17 de junio.
«Incluso dos días sin tocar el balón y ya te sientes fuera de ritmo; es una locura, pierdes el toque», explicó Gordon. «No jugar en semanas fue duro, pero he entrenado bien y en el partido me sentí en forma. Voy por muy buen camino. Es difícil porque el campo estaba seco y costó acostumbrarse al toque, pero creamos ocasiones. Llevamos tiempo sin jugar juntos, así que solo necesito recuperar el ritmo».