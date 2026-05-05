Anthony Gordon recibe una oferta de traspaso «concreta» del Bayern de Múnich, mientras que el Barcelona parece que se quedará sin el extremo del Newcastle

Según el periodista de Sky Sports Alemania Florian Plettenberg, la actitud proactiva del Bayern lo ha situado en primera línea de salida de cara al mercado de fichajes de verano, con una oferta de cinco años sobre la mesa para Gordon.

«A pesar del interés de otros clubes de primer nivel, el Bayern ya ha presentado a Anthony Gordon y a su entorno cifras concretas. Gordon podría firmar un contrato de cinco años», escribió Plettenberg en X. «La clave es llegar a un acuerdo con el Newcastle, no con el jugador. El Bayern tiene límites claros, por eso Eberl y Freund hablan con otros candidatos».







