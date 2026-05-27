Deco, director deportivo del Barcelona, visitó Londres para acelerar la campaña de fichajes. Aunque se relacionó su viaje con las negociaciones por João Pedro, de Chelsea, Mundo Deportivo asegura que Gordon es ahora prioridad máxima del club.

Los blaugranas ven en el jugador del Newcastle un activo versátil capaz de igualar el impacto de sus grandes estrellas. Lo más importante es que la reciente reunión en Londres parece haberle convencido: Gordon está ahora cautivado por la perspectiva de unirse al proyecto de Hansi Flick que se está desarrollando en Cataluña.



