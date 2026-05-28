El Barcelona ha cerrado el fichaje de Gordon procedente del Newcastle por unos 69 millones de libras (92 millones de dólares). El club azulgrana actuó rápido el miércoles para adelantarse a otros pretendientes y contratar a uno de los extremos más destacados de la Premier League.

El extremo, de 25 años, era objetivo también del Liverpool y del Bayern de Múnich; este último presentó una oferta de última hora que no prosperó. Sin embargo, Gordon priorizó fichar por el Camp Nou y acordó rápidamente las condiciones personales. Ahora viajará a Cataluña para someterse a las pruebas médicas antes de unirse a la selección inglesa de Thomas Tuchel en la preparación del Mundial en Florida.