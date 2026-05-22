Anthony Gordon, Kennet Eichhorn y John Stones: Max Eberl habla sobre los rumores de fichajes en el FC Bayern

Tras las salidas gratis de Leon Goretzka y Raphael Guerreiro, el Bayern podría fichar un centrocampista: Kennet Eichhorn, joven talento de 16 años del Hertha BSC, con una cláusula de doce millones de euros y pretendido por otros clubes.

«Si ves a Kenny Eichhorn y el FC Bayern no se interesara por él, entonces no estaríamos haciendo nuestro trabajo», afirmó Eberl. «Ahora hay que ver si encaja y cuáles son las expectativas de él y de su representante».

Además, la defensa aún no tiene dueño: Min-Jae Kim e Hiroki Ito podrían marcharse ante una oferta adecuada. Se ha mencionado a los centrales del Manchester City Josko Gvardiol (24) y John Stones (31), aunque Eberl desmintió los rumores sobre este último. Para el lateral derecho, Givairo Read (19), del Feyenoord de Róterdam, es uno de los candidatos.